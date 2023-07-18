强势复苏 上半年全国餐饮市场收入超2.4万亿元

2022年以来各月份全国餐饮市场发展状况。图片来源：中国烹饪协会官网

国家统计局7月17日发布最新数据显示，2023年6月，全国餐饮收入4371亿元，同比增长16.1%；限额以上单位餐饮收入1134亿元，同比增长15.4%。2023年1-6月，全国餐饮收入24329亿元，同比增长21.4%；限额以上单位餐饮收入6230亿元，同比增长23.5%。

据中国烹饪协会分析，6月份，全国餐饮收入、限上餐饮收入增速分别较上年同期上涨20.1个、17.6个百分点，餐饮收入占社会消费品零售总额的10.9%。1-6月份，全国餐饮收入、限上餐饮收入增速分别比上年同期上升29.1个、31.3个百分点；餐饮收入增幅领先社会消费品零售总额增幅13.2个百分点；全国餐饮收入总规模超过2019年同期。

中国烹饪协会相关负责人对记者表示，今年上半年，随着客流恢复，促消费政策持续发力，各地消费季蓬勃开展及“夜经济”渐入佳境，多样化特色化餐饮消费供给不断丰富，餐饮市场消费得到明显释放。元旦、春节、清明、五一、儿童节、端午节等节假日也纷纷掀起了餐饮消费的小高峰，餐饮市场迎来强势复苏。

尤其是今年以来，预制菜热度持续升温。全国多个地区出台政策加快推进预制菜产业高质量发展。新疆印发预制菜生产许可审查方案；宁夏制定加快推进预制菜产业高质量发展实施方案；广东珠海市将通过预制菜贷款贴息及预制菜保险保费补贴两种扶持方式来扶持预制菜企业发展；河南许昌市拟出台38条措施，将预制菜产业纳入全市十大产业集群培育计划，加快推动项目建设，打造全省重要的预制菜生产基地。

餐饮业是促消费、惠民生、稳就业的重点领域，也是经济复苏的“晴雨表”，促进餐饮业高质量发展，对于扩大内需、推动形成强大国内市场、服务构建新发展格局具有重要意义。中国烹饪协会预计，进入暑期，跨城出行人数大幅回升，将继续带动各地餐饮消费增长。

中国烹饪协会提醒，夏季到来，气温升高、雨水增多、空气湿度大，高温高湿的环境也给食品安全带来了隐患。广大餐饮服务单位应严控进货关、储存关、加工关、清洗消毒关、环境卫生关，严把安全生产，避免食品浪费，提质餐饮供给。

广大消费者在夏季高温天气外出就餐时，要养成良好卫生习惯，不食用来历不明的食品，不食用感官性状异常、腐败变质或过期的食品，并慎重选择食品安全风险较高的食品。