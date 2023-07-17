访谈预告：赵宗茂谈专科建设助推公立医院高质量发展

公立医院是我国医疗卫生服务的主体，是全面推进健康中国建设的重要力量。提高卫生健康供给质量和服务水平，必须把公立医院高质量发展放在更加突出的位置。公立医院该如何管理增加公众安全感？应如何提质增效提升公众获得感？人民健康推出《对话领航者——公立医院高质量发展主题访谈》，邀请三甲公立医院管理者做客直播间，共同探索公立医院高质量发展路径。

7月18日10：00至11：00，河北医科大学第四医院院长赵宗茂将做客直播间进行分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

赵宗茂，河北医科大学第四医院党委副书记、院长；河北医科大学第二医院神经外科主任 、主任医师、教授，博士研究生导师；河北医科大学外科学系副主任。

任中国医院协会医学工程专业委员会副主任委员、中国医师协会神经外科分会常委、中国医师协会神经修复学专业委员会常委等多个学术组织职务。

如何观看节目：

一、下载“人民好医生”客户端。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载后观看，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”，即可下载。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”。