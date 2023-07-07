提高预防意识 专家建议老年人及时接种疫苗“四件套”

近日，以“提高预防意识 共促老年健康” 为主题的系列媒体沙龙在哈尔滨举行，黑龙江省社区卫生协会疫苗与免疫分会会长李玺琨在活动中表示，“早发现、早诊断、早治疗”是疾病的三级预防策略，而一级预防和二级预防是疾病的最佳防控策略，即通过干预手段避免风险因素，包括疫苗的及时接种，同时定期筛查。

李玺琨建议，老年人及时接种疫苗“四件套”，即新冠病毒疫苗、流感疫苗、肺炎球菌疫苗和带状疱疹疫苗。相较于新冠、流感和肺炎，很多居民不了解带状疱疹也可以通过接种疫苗预防。

他进一步提出，带状疱疹俗称“蛇盘疮”， 是一种由水痘-带状疱疹病毒再激活引起的感染性皮肤病。水痘-带状疱疹病毒在儿童时期原发感染表现为水痘，成年后当免疫力低下或步入中老年后，潜伏在神经节的水痘-带状疱疹病毒就容易再激活引起带状疱疹，其引发的神经痛严重影响老年人生活质量，而接种疫苗是预防带状疱疹有效的方式之一。

对于预防同一种疾病的疫苗，老年人有不同的选择，常见的疫苗技术路线有灭活疫苗、减毒活疫苗、重组亚单位蛋白疫苗、mRNA疫苗等，又该如何选择？李玺琨建议，首先免疫功能低下人群明确禁用减毒活疫苗；其次患有糖尿病、慢阻肺等慢性病的老年人更应及时接种疫苗获得特异性保护，建议选择一些技术路线更安全的疫苗，比如灭活疫苗、重组亚单位疫苗；此外，还要综合考虑疫苗的接种年龄、接种剂次、保护效果等多种因素，在社区卫生服务中心疫苗接种医生的指导下进行选择和接种。