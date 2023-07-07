吕国悦：开展巡回医疗工作 促进优质医疗资源有效下沉

为持续促进优质医疗资源有效下沉，同时巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，近日，国家卫生健康委印发了《关于开展2023年国家医疗队巡回医疗工作的通知》，部署2023年国家医疗队巡回医疗工作的具体任务，派出由北京协和医院、中日友好医院、吉林大学第一医院等16家医院组成的国家医疗队，赴山西、内蒙古、贵州等14个省份开展巡回医疗、人员培训、技术和管理指导等工作。作为今年国家医疗队的成员单位，吉林大学第一医院党委书记吕国悦介绍了医院往年巡回医疗工作开展的基本情况以及今年巡回医疗工作的重点任务。

“2018年，医疗队一行进驻黔东南地区条件艰苦、地理位置偏僻、医疗条件落后的黄冈村，该村坐落于山坳里，因仅有一条崎岖的盘山公路通向山外，村民外出就医极为不便。”吕国悦回忆2018年吉林大学第一医院前往贵州省开展巡回医疗工作的情形时说，受援地区医疗条件落后、技术水平有限，对此，医疗队队员们积极开展工作，为当地村民进行义诊并为黄岗村仅有的2名卫生技术人员开展了针对性的技术指导。

据吕国悦介绍，2016年以来，吉林大学第一医院国家医疗队和博导团队连续赴贵州省遵义地区开展巡回医疗及对口帮扶工作。通过开展教学查房、授课、手术示教、疑难病例讨论、义诊等工作，助力受援医院进一步提高医疗技术水平。具体而言，如帮助受援医院建立了心脏介入导管室，实现了受援医院心脏介入手术的从无到有，指导受援医院完成了第一例超声引导下胆管穿刺术和第一例腹腔镜下胃癌根治术。同时还向受援医院捐赠仪器及药品、免费接收受援医院的骨干医师来吉林大学第一医院进修学习。在帮扶活动中，吉林大学第一医院还派出了信息化医疗团队，为受援地区架起了一条联通吉林大学第一医院的远程会诊之桥。此外，为进一步提高受援医院的医疗管理水平，吉林大学第一医院医疗队领队亓玉伟挂职凤冈县人民医院担任副院长，参与到受援医院的日常管理中。

据了解，在2023年国家医疗队巡回医疗工作部署中，吉林大学第一医院将继续前往贵州省遵义市开展巡回医疗工作。

“今年的医疗巡回工作将在总结以往工作经验的基础上继续开展。”吕国悦介绍说，今年的医疗巡回工作计划在以下几个方面重点开展工作：一是加强互联网技术的应用，在国家巡回医疗工作中更多的采用远程医疗、互联网诊疗等方式，通过视频会诊、在线咨询等方式，提供远程医疗服务，使患者在偏远地区也能享受到更优质的医疗资源；二是注重多学科团队合作，通过组织不同专业的医务人员，针对受援地区的常见病、多发病，提供全方位的医疗服务，满足患者的多层次需求；三是开始建设健康信息数据分析，实现对受援地区医疗数据的有效管理和分析，进一步提高帮扶医疗资源的配置效率和工作的科学性。（何垚森）