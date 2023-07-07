中暑送医过程中应使用冰袋等进行降温

随着近期气温的升高，本市医院接诊到不少有中暑症状的患者。首都医科大学附属北京友谊医院急诊科主任助理、副主任医师韩桢介绍，近期高温天，该院急诊科平均每天有三到五名患者与中暑相关，不过大部分患者症状较轻，如头晕、脱水、电解质紊乱等症状。为了应对，急诊科提前准备降温用的冰毯机，并开通中暑绿色通道。

“我们预测到今年可能出现较多高温天气，除了配备可以帮助患者做物理降温的冰毯机外，还提醒分诊台的医务人员提高警惕，重点关注可能出现热射病的患者，一旦进院就要迅速采取降温措施。针对部分特殊群体，我们还开通了中暑绿色通道，保证优先就诊。”韩桢说。

中暑也好、热射病也好，最关键的就是尽快将患者体温降下来。如果发现有中暑先兆，要尽快将患者转移到凉爽的环境中。韩桢建议，市民如果出现头晕、乏力、恶心、呕吐、肌肉痉挛、意识障碍等症状，要及时就诊。在联系就医、送医过程中，周围人应尽快对病人采取物理降温，如使用冰袋、冰镇饮料瓶放在头部、腋下等位置降温，或采用凉水擦身体并用扇子扇帮助散热等方法，但不建议使用普通的退烧药。

对于户外劳动者，韩桢提醒，在高温情况下应尽量避免长时间在户外暴露。同时，在大量出汗时不能只喝矿泉水，可饮用渗透压<200mosm/l的钾、镁和钙盐防暑饮料，充分补充水分及盐分。“中暑和热射病都是可以避免的，广大市民也不用过分恐慌。”

针对高温天气，相关部门给出以下提示

1.老弱病幼人群尽量减少外出，外出时做好必要的防暑防晒措施。加强对高血压、心肺疾病患者的照料护理，如有胸闷、气短等症状应及时就医。

2.高温天气需防范热射病等重度中暑疾病，如需长时间处于高温环境，应定期间断性转移到通风、透气的环境下休息，及时补充足够的水分，备好防暑降温药品，有中暑迹象应尽快就医。

3.执勤、环卫、快递等户外工作人员合理安排工作时间，注意分时段休息。

4.建议近期到京旅游的公众合理安排户外时间，避免高温时段长时间暴露在太阳下。同时加强防暑防晒措施，如选择轻便透气的行装，使用墨镜、太阳帽、遮阳伞等物理防晒工具，及时少量多次补充水分，随身携带防暑应急药物等。山区游玩注意防雷防雨。

5.高温天气下易发生车辆故障、爆胎、柏油路变形，交通安全风险高，司机应避免疲劳驾驶，加强对车辆的检查和保养，车内气温高，请勿放置打火机等易燃易爆物品。

6.城市和森林火灾风险加大，加强防火意识，注意防范用电量过高和电线、变压器等设施电力负荷过大而引发的火灾，特别要注意电动自行车充电引发的火灾风险。

7.高温天气避免到非正规游泳场所游泳，家长做好儿童看护，防溺水事件的发生。

8.高温天气注意食品安全，饮食清淡易消化，经常补充含有盐和矿物质的饮品。不要过多吃冷饮，以免引起胃肠道不适。