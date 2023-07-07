利用专业优势 服务银发生活（推动扩大老年教育资源供给②）

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安徽芜湖职业技术学院开办老年大学，利用专业院校的优势，开设书法、茶艺、育婴师等多门课程，受到老年人的欢迎。齐全的教学设施，充足的师资力量，根据学校专业设置相关课程，满足老年人学习需求；积极联动社区，举办各式各样的活动，服务当地居民，使老年人生活更加多彩。

带着笔，装上墨，背着包，一大早，刘永出了门，来到安徽芜湖职业技术学院（以下简称“芜职院”）白马校区。走进教室，书法课老师王建早已在等候。

刘永说，在安徽芜湖，芜职院老年大学可谓“一座难求”。“去年一招生，我就赶紧报名，有我一直想上的书法课！”

《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提出，支持各类有条件的学校举办老年大学（学校）、参与老年教育。

2022年秋天，芜职院老年大学发布招生简章，1个月内就收到报名表上千张。如今，学校已开设书法、茶艺、育婴师等15门课程，有的火爆专业报名人数太多，甚至开了两个班次。职业院校兴办老年大学，老年学生走进高等院校，具体怎么办、课程怎么上、和普通老年大学相比有啥不一样？近日，记者走进芜职院老年大学探访。

教学设施过硬

师资力量充足

对刘永来说，头一天上课的情景，他至今记忆犹新。

不同于传统的书法课堂，教室里，桌面上，一大块显示屏格外引人注目。黑板上挂着投影，笔架装有摄像头。“我们这是书法智慧课堂，上课演示时，摄像头会从正面、侧面和特写3个角度同步直播。执笔方法、运笔次序和排版结构，大家在自己的课桌上也能瞧见。”作为芜职院职业技术师范学院美术教研室书法教师，王建教书法已有20多个年头，他细心地向学员介绍教学设备的功能。

提笔、蘸墨，舔墨、挥毫，“大学”二字跃然纸上，刘永进步很快。“这儿的老师就是专业！从点横撇捺到竖折钩挑，手把手教，循序渐进，不仅细致，也更规范，还有不少老年同学一起。”老刘说。

王建介绍道，书法智慧课堂还有个好处，可以和学员进行“互动”。轻触屏幕，能将任何一个学员的作品投到讲台，“点评更有针对性，别的学员也会看到，对于同类问题，能互相提醒。”

走出书法教室，沿着楼梯下楼，缕缕琴声传入耳中。随意走进一间钢琴课教室，数十架电钢琴映入眼帘，讲台同样装有投影、屏幕，老师弹奏时，十指动作一清二楚。一侧，立着一块乐理电教板，方便老师教授音符、节奏等乐理知识。

身体前倾，指尖在琴键上飞舞，学员周树沉浸在音乐声里。一曲弹完，钢琴老师一边提着建议，一边演示给她看。“打小我就有个音乐梦，现在退休在家，就来老年大学学习钢琴课。”谈起入学缘由，周树笑着说。如今，《春天》《铃儿响叮当》等简单曲目，她可以信手拈来。

从书法到钢琴，从中国舞到合唱团，凭借过硬的教学设施，芜职院在白马校区开设了8门课。而授课教师，也是专业老师，以钢琴教师陈朝晖为例，她弹琴已有40多年。“我们有4间舞蹈房、5间音乐教室和2间合唱教室，还有112间小钢琴房，能让学生在课余时间练习。全校老师加起来有1500多人，师资充足。”芜职院职业技术师范学院行政负责人邬余俊说。

丰富兴趣爱好

传授实用技能

钢琴课结束，学员都离开了，周树却没走。原来，她退休前是芜职院学前卫生学的教师，现在在老年大学为老年学员教授育婴师课。

“报名之初，学校发了张报名表，大家有想学的专业，可以直接在上面填写，学校再根据老年学员的需求开课。”周树介绍。如今，除了培养兴趣爱好，退休后的老年人也有很多利用空闲时间，想帮子女更科学地带带孩子。2022年秋季，芜职院老年大学开设了育婴师课。

教室中，抚触台、娃娃模型、硅胶奶瓶等教学用具一应俱全。“上节课讲到了婴幼儿预防接种，还有如何避免意外伤害，我全记着呢，还拍了照片。”翻着手中写得密密麻麻的笔记本，53岁的学员韩玲说。

如何喂奶、怎样训练娃娃爬行、遇到突发情况如何处理……前几周，周树把婴幼儿照顾的知识一点点仔细讲给大伙听。在她看来，给银发族们上课，还要考虑到学员特点——他们有许多既往经验。周树从头梳理，重新备课，不仅教学员如何科学育儿，还会将背后的原理一一解释清楚。

和周树一样，55岁的王朝晖也是钢琴课学员，同时，她还报了门茶艺课。“一开始我就知道，茶艺是芜职院的特色专业。抱着试试看的想法，我去试听了一节课，效果很好。”王朝晖说。

传授茶礼仪，讲解茶文化，从泡茶到品茶，专业老师动作流畅，姿势优雅。随着学习，王朝晖也掌握了玻璃杯和盖碗杯的泡茶方法。在她看来，除学习技能外，在老年大学，因兴趣结缘，也能交到一些朋友。课下，王朝晖经常会和几个学员一道，组团练习泡茶技艺。

育婴师课、茶艺课等都是芜职院根据学校专业设置的相关课程。老年大学教育，不仅让老有所乐，更能让老有所为。“学习这两门课的学员，若是需要的话，还能考取职业技能等级证书。”芜职院老年大学副校长荣世雄说，学校还有盆景、烘焙、啤酒酿造等专业，如果有学习需求，随时都能开课。

加强社区联动

开展社会服务

一有时间，67岁的芜职院老年大学学员明毅强就跟着学校园林园艺学院师生一道往社区跑。“园林园艺学院经常进社区开展社会服务，给老年人讲讲养花知识和技巧，我觉得挺好，就想着参与进去。”明毅强说。

今年5月，服务展台一摆，小区里就有不少老人凑上前来。“我这盆花怎么不开？”“这种植物施肥浇水有啥注意事项？”“长寿花扦插咋弄？”大家把自己日常生活中遇到的问题抛了出来。明毅强就把自己在老年大学学到的知识教给大家，和学院师生一起解答问题。

芜职院食品与生物工程学院教师刘宽辉则是常和同事来社区开展倡导文明养犬活动。“老年朋友也很欢迎！”刘宽辉说。

为了充分发挥老年大学的作用，今年，芜职院继续教育学院和镜湖区文明办签署了共建协议。教授养花知识、传授养犬技巧，通过各式各样的活动，服务当地居民。

“高校优质教学资源要向全社会老年人开放，我们的学员中，有2/3是社会人士。”荣世雄盘算着，下一步，结合课题，学校还要开设“乡村振兴调研班”“社区治理调研班”等，促进老年人进行社会参与。

近年来，为使老年人生活更加多彩，芜湖市也在不断创新老年教学资源建设。繁昌区开展特色化精品课程学习调查问卷，结合老年人学习需求，重点开发一批体现繁昌传统文化的特色课程，打造“春谷夕阳红”老有所学教学品牌；鸠江区则设立区级老年教育流动课堂，面向全区9个镇街，开展送课进社区、进小区，每年度拟送课总数180节。

截至今年5月，芜湖市实际参与学习的老年人有16.75万人，线下学习人数达12.05万人。芜湖将持续加大经费投入，不断推动老年教育资源向社区、村庄和养老机构等倾斜延伸。为满足老年人学习需求，当地计划开发一批体现传统文化的特色课程，进一步发挥老年大学在老年教育中的重要作用。

《 人民日报 》（ 2023年07月07日 11 版）