提升慢病管理意识 第三届“人民健康之星”科普行动走进洛阳

“引导更多公众了解、掌握慢病防治知识，践行健康生活方式，可有效降低慢性病发病率，提高慢病患者生活质量，助力中老年人群提升慢病管理意识，从‘被动健康’迈向‘主动健康’。”7月5日，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业、高济医疗共同参与的第三届“人民健康之星”科普行动走进河南洛阳。来自河南科技大学第二附属医院、洛阳市中医院、洛阳市第三人民医院、河南科技大学第一附属医院的多名专家为近百名居民提供了专业的健康科普、用药指导与义诊等服务。

第三届“人民健康之星”科普行动河南站启动

“普及慢病防治知识，提高患者慢病管理能力，促进大众做好慢病预防，已成为提高人民健康水平的重要方式。”高济华中平台商采总监王彦伟说，希望通过本次科普行动，引导更多群众了解、掌握慢病科普知识，践行健康生活方式，以此降低慢性病发病率，提高慢病患者生活质量。

以岭药业河南省区经理范景现介绍说，为进一步推动健康中国建设，以岭药业将继续以中华通络养生八字“通络、养精、动形、静神”为引领，提出慢病防治新理念。以第三届“人民健康之星”科普行动为抓手，全面围绕慢病人群传播健康知识，普及健康理念，挖掘、分享慢病患者疾病管理的优秀经验，助力全民健康素养提升。

人民健康相关负责人认为，只有推动慢病管理，全面提高老年人健康水平和帮助老年群体做到“主动健康”，才能不断增进老年人健康福祉，把“引发浪潮”变成“长寿红利”，让老年人拥有健康幸福的晚年。接下来，人民健康将与各方积极合作，进一步推进健康老龄化工作，打造慢病管理生态圈服务闭环，帮助更多老年人拥有幸福、健康的晚年。

暑热天气，心脑血管疾病为何高发？河南科技大学第二附属医院神经内科三病区主任上官稳介绍说，夏天气温过高易造成中枢神经系统长期处于亢奋状态，部分人会产生烦躁情绪，进而引起血压上升；皮肤、呼吸道中水分会加速蒸发、排出，体内的水分流失过多，血液变黏稠，易引发心脑血管疾病。此外，高血压、高血糖、高血脂“三高”问题，也是各种心脑血管疾病导火索，会导致粥样硬化斑块形成，进而出现心肌缺血、冠心病、心绞痛，逐渐发展到心肌梗死、心肌梗死后心律失常，最终导致心衰，甚至死亡。他呼吁，公众应提高心脑血管疾病知晓率，做到合理膳食、适量运动、戒烟限酒和保持好心情，阻抑干预心血管事件链，减少心脑血管病等慢性病的发生。

专家现场为中老年人群提供检查服务

为进一步传播健康理念，现场多名专家开展慢病筛查与健康咨询，为中老年人群提供颈动脉斑块检查、用药咨询、生活管理等健康服务。

科普行动当日15时至18时，高济百家好一生武汉中弘店、华阳店、长春路店、创业路店及健康城等多个健康咨询服务点也同时开放，并邀请多位专家就心脑血管疾病、老年常见疾病等开展健康咨询服务，助力慢病患者做好慢病管理。

据了解，自2021年“人民健康之星”启动以来，以岭药业联合多家连锁药店公益支持，通过举办专家科普讲座、义诊活动，普及慢病管理知识，已在广州、山东、湖南、河北、山西等多省市举办。第三届“人民健康之星”科普行动将通过线上线下相结合的方式，以科普讲座、线下义诊、健康达人秀等多种形式，联动30个城市、千余位健康科普专家、数万余名药事服务人员、数万家临床医疗机构、数十万家基层社区卫生服务中心和连锁药房共同参与，广泛动员各级医疗机构参与到国民健康素养提升行动中来，共同助力健康老龄化和健康中国目标的实现。（张慧丹）