应对洪涝灾害 谨防肠道传染病

近日，重庆市多地遭受暴雨袭击，引发洪涝和地质灾害。洪涝灾害发生后，容易出现霍乱、伤寒、细菌性痢疾等肠道传染病。因此，灾后做好肠道传染病预防工作非常重要。

天津医科大学第二医院感染疾病科副主任医师吴存瑾在接受人民网采访时介绍，发生洪涝灾害时，应做好卫生防疫和饮用水消毒等工作。灾民聚居的地方环境卫生往往较差，人口密集，如果水源污染，粪便、垃圾和腐烂变质的有机物质（包括牲畜尸体）得不到恰当处理，蚊蝇便会孳生，加上不注意个人卫生和食品卫生，就容易得霍乱、细菌性痢疾、感染性腹泻等肠道传染病。

“大多数肠道传染病发病会有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、食欲不振等胃肠道症状，有些伴有发热、头痛、肌肉酸痛等全身症状，治疗不及时，可引起严重的并发症，甚至危及生命。如出现上述胃肠道症状时，应及时到肠道门诊就医，以免延误病情。”吴存瑾说。

吴存瑾表示，应对洪涝灾害，健康方面一定要注意以下几点。

1.不喝生水，在条件允许的情况下，应喝开水或符合卫生标准的瓶装水、桶装水，或经过处理的水。装水器具必须干净，并经常倒空清洗。

2.食物要煮熟煮透，生熟分开；餐具须清洁并消毒后使用，进食前要洗手；不吃腐败变质或被洪水浸泡过的食物；不吃淹死或病死的禽畜、水产品；不吃剩饭剩菜，不吃辛辣生冷食物；不吃发霉的米面，发芽的花生、土豆；不自采野生蘑菇等食用。

3.注意环境卫生，不随地大小便，不随意丢弃垃圾。洪水过后，环境中的垃圾较多，应尽快清理。随地大小便不仅会污染水体和环境，还有可能造成苍蝇大量孳生，传播肠道传染病。

4.洪涝灾害后，人与蚊蝇鼠等接触的机会增多，增加了传染病传播流行风险。可用苍蝇拍等灭蝇，食物应用防蝇罩遮盖。可使用捕杀等方法灭鼠。可使用驱蚊剂、蚊帐等防蚊。