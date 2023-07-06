北京今日最高气温预计将达40℃

昨天，北京南郊观象台最高气温达到40.9℃，成为今年北京出现的第四个40℃以上的高温天。预计今天北京最高气温仍在40℃左右。气象部门提醒，今明两天北京将持续高温，紫外线很强，高温时段建议市民尽量减少户外活动，谨防中暑和热射病。

昨天清晨，南郊观象台最低气温为21.7℃，虽然是一天中的气温最低值，但并没有什么凉意。市气象台于7时发布了高温橙色预警信号。随着太阳逐渐升高，天气热力值不断拉满。

据中国天气网统计，截至昨天16时，河北49个观测站、北京4个观测站、河南1个观测站、新疆3个观测站的气温均达到40℃以上。昨天16时14分，北京南郊观象台气温进一步升至40.9℃，并最终成为昨天北京的最高气温。据了解，这是今年北京出现的第四个40℃以上的高温天，这个温度在观象台7月历史同期记录中排名第三高。气象专家表示，昨天下午，北京西北风的下沉增温作用，使得午后最高温超出了预期。

今明两天，北京上空将继续“火力全开”，高温炙烤模式还将继续，预计最高气温在37℃至40℃。其中，今天白天北京晴间多云，山区将有雷阵雨，北风一级转南风三级，最高气温40℃。气象部门提醒，今明两天北京高温持续，紫外线很强，高温时段建议市民尽量减少户外活动，谨防中暑和热射病发生。

预计7日白天，本市东部、北部将有雷阵雨天气，市民外出要注意防雷防雨，并及时关注临近预报。随后，高温天气将暂时“下架”，北京终于可以从高温“烤炉”中暂时解放出来，但预计最高气温仍将在高温线上下徘徊。7月11日将开始进入初伏，但由于11日、12日北京常有雷阵雨出没，白天最高气温将被雨水拉低至32℃至33℃左右，只是在湿度增大后，闷热感将会增强。

预计从7月6日到14日，南郊观象台最高气温在32℃至40℃，最低气温23℃至24℃。气象部门建议，近期市民要做好防暑防晒措施，及时补充水分。老弱病幼人群在高温时段应尽量减少外出，防范热射病等重度中暑疾病。持续的高温将会造成用水用电量明显增加，建议市民合理使用空调等防暑降温设备，防暑降温的同时注意节水节电。

回应

《高温天导游权益如何保障》追踪 市文旅局发布“高温天气应对工作通知”

高温时段导游应减少户外连续工作时间

本报7月5日A5版刊发《高温天导游权益如何保障》报道，对高温天气下旅游从业者权益保障等问题进行探讨。昨天，北京市文化和旅游局发布了《关于做好高温橙色预警天气应对工作的通知》（以下简称《通知》），要求各区文旅部门及旅行社、景区等单位提醒工作人员及游客做好高温天气防护，高温时段尽量减少户外游览活动，并要求各旅行社要加强对导游和游客的健康保护，严防中暑和热射病，确保高温天气旅游安全。

《通知》提到，各区文化和旅游局、各文化和旅游企事业单位要立即部署落实高温极端天气防范应对措施，认真履行行业管理责任和企事业单位主体责任，要及时通过微信公众号、景区电子屏等方式，发布高温预警提示信息，提醒工作人员及游客做好高温天气防护，高温时段尽量减少户外游览活动，根据情况，备好必要的防中暑药品。

高温天气之下，市文旅局提醒各单位要做好用火、用电、中暑、食物中毒、火灾、溺水等安全防范和应急处置准备。要加强巡视检查力度，加强安全生产管理，做好设备隐患排查；强化重点部位的防火巡查检查和涉山涉林景区火源管控，加强电气线路安全检查，确保消防设施完好，严防火灾事故发生；要做好食品卫生检查，防止发生食物中毒事件；要强化对游客的安全宣传，避免高温时段户外作业及大型户外文旅活动，做好工作人员和游客的防中暑工作。

《通知》特别提到，各旅游景区要确保对消费者的防暑饮料供给，有条件的要提供遮阳避热降温设施，高温条件下旅游从业人员应采取必要的防护措施，减少户外连续工作时间；各旅行社要为旅游团准备防暑降温药品和足量饮用水，要与团队游客协商一致，建议避开或缩短高温时段户外旅游，适当增加旅途防暑避热休息，必要时可调整行程，要加强对导游和游客的健康保护，高度重视和加强对老弱病残幼游客的关心照顾，严防中暑和热射病，确保高温天气旅游安全。

此外，市文旅局提醒各单位要加强应急值守，严格落实值班制度，及时掌握本辖区、本单位的安全情况。要保证信息畅通，一旦发生安全问题和突发情况，要妥善应对并及时向市、区文化和旅游局及相关部门报告。要做到不漏报、不误报、不瞒报。文/本报记者 赵婷婷

举措

夏季防暑降温专项监督检查启动

近期，北京持续高温，对高温作业及高温天气中作业的劳动者身心健康和生命安全造成严重威胁。为做好北京市2023年用人单位夏季防暑降温工作，切实维护广大劳动者的职业健康权益，自6月起，北京市卫生监督执法机构对存在高温作业及在高温天气期间安排劳动者工作的各类用人单位开展为期3个月的夏季防暑降温专项监督检查工作。

据了解，本次专项监督检查工作突出重点行业、重点岗位和重点人群，特别是针对建筑施工、运输（露天装卸）、机场、园林绿化等露天作业人员相对集中的行业，以及环卫、快递、保安、保洁等岗位人群的防暑降温工作进行重点监督检查，督促用人单位认真落实各项防暑降温措施。

具体检查哪些内容？据了解，本次专项工作重点监督检查用人单位是否按照《防暑降温措施管理办法》的规定，对从事高温作业的劳动者进行职业健康检查；是否在高温天气期间落实关于劳动时间和劳动强度的规定，合理安排工作时间、轮换作业；是否为高温作业、高温天气作业的劳动者提供足够的符合卫生标准的防暑降温饮料及必需药品等。

昨天上午，执法人员来到位于通州区滨河中路的中建二局三公司北京万科居正高新技术总部基地项目工地，查看企业防暑降温工作制度及落实情况。在位于工地东南角的茶水间清凉驿站，可以看到建筑工人在工作间隙补充饮水，现场摆放有应急防暑药品等。在通州区西营前街南关园小区北侧的环卫驿站，也有环卫工人在凉爽的屋内休息，现场备有防暑降温饮料及必需的药品等。

截至7月4日，全市卫生监督机构依照相关法律、法规、标准和政策要求，坚持重心下移、关口前移，加强对易发生高温中暑行业领域用人单位的督促指导，压实用人单位主体责任，指导督促用人单位落实防暑降温措施234户次，下达《卫生监督意见书》212份，其中，对未按规定落实组织高温作业劳动者进行职业健康检查的用人单位督促整改91户次。在专项监督检查期间，卫生监督执法机构将对劳动者举报、投诉用人单位违反防暑降温相关规定的进行依法处理。依据《职业病防治法》规定，劳动者因高温作业或者高温天气作业引起中暑，经诊断为职业病的，享受工伤保险待遇。用人单位违反规定，已经对劳动者生命健康造成严重损害的，由卫生行政部门处十万元以上五十万元以下的罚款。