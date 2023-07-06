植物精油类驱蚊剂未必更安全

又到蚊子肆虐时。最近，人类和蚊子在“斗智斗勇”，各种驱蚊产品则在“神仙打架”。

记者在某电商平台发现，除了以避蚊胺、驱蚊酯等人工合成物质为主要成分的驱蚊产品外，还有一些以柠檬、薄荷、樟脑、柠檬桉、香茅、丁香甚至肉桂、天竺葵等中药材为主要成分的植物精油类驱蚊产品。因看到后者主要成分是植物，故许多消费者认为使用它们更安全。

那么，这些新奇的驱蚊成分是否安全有效？为孕妇、婴幼儿等特殊群体挑选驱蚊产品有没有什么讲究？带着这些问题，记者采访了相关专家。

天然、人工驱蚊剂均有效

“驱蚊产品的原理是通过添加驱蚊成分，干扰蚊虫的嗅觉或神经系统，导致蚊虫失去判断目标的能力，不能继续叮咬。”中国科学院自然科学史研究所特别研究助理、清华大学化学系博士、科普作家孙亚飞对记者表示，典型的驱蚊成分有避蚊胺和驱蚊酯。

除此之外，香茅、柠檬桉等植物的生长环境蚊虫较多，在漫长的自然选择过程中，这些植物也进化出了“驱蚊虫”的能力。这些植物体内的芳香物质被大多数人喜欢，但却会干扰蚊虫的嗅觉或神经系统。孙亚飞说，将这些芳香物质提炼为高浓度精油，是各类新奇驱蚊产品中添加的主要驱蚊成分。

不过，有一些网友表示，以植物精油为主要成分的驱蚊产品在持续时间上远不如添加了避蚊胺或驱蚊酯的驱蚊产品。

事实果真如此吗？

孙亚飞表示，驱蚊成分是人造的还是天然的，对于其挥发时间和范围的影响不大。“挥发时间主要和液体的沸点有关，而且挥发速度还可以利用诸如乙醇等溶剂进行控制。因此，植物精油的挥发性未必更强。”他说。

“总之，在有效性方面，这些植物精油能够起到一定的驱蚊效果。”孙亚飞总结道。

植物精油也有健康风险

那么，这些新奇的驱蚊成分，是否符合国家标准呢？

孙亚飞告诉记者，目前覆盖驱蚊产品的国家标准是GB 24330—2020《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》和GB/T 13917.9—2009《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价第9部分：驱避剂》。

“这两个标准只规定了驱蚊剂的安全标准和测试方法，并没有限定驱蚊剂的成分。”孙亚飞表示，“也就是说，现在对于这类产品的监管只限于有没有效和是否安全，对具体使用什么成分并无明确要求。”

此外，网上还有一种论调：有孕妇和婴幼儿的家庭应尽可能选择植物精油类驱蚊剂，因为人工合成类驱蚊剂会对孕妇和婴幼儿造成刺激。

那么，真实情况是这样吗？

上海市第一妇婴保健院主任医师、教授段涛此前表示，根据美国疾病预防与控制中心官方网站资料，避蚊胺、派卡瑞丁、驱蚊酯、柠檬桉油、对薄荷二醇、甲基壬基甲酮是经美国环境保护署登记过的，含有上述活性成分的驱蚊液被证实安全有效，孕妇和哺乳期的女性也可以安全使用。其中避蚊胺是研究最多、使用最广泛的成分，它不仅适合孕期和哺乳期妇女使用，还适合2个月以上的婴幼儿使用。

段涛同时提醒，虽然孕妇短期使用蚊香对身体健康没有影响，但长期大量使用可能会有影响。因此出于安全考虑，不建议孕妇使用蚊香或者电蚊香。电蚊香液中的驱蚊成分主要是各种杀虫剂的提取物，包括除虫菊酯、多环芳烃等，长期大量使用对于人类的身体健康有负面影响。蚊香和电蚊香液驱蚊物质相似，且在燃烧过程中会释放PM_2.5颗粒，有害身体健康。若必须使用蚊香，则应在通风、开阔处使用。

孙亚飞表示，以天然植物精油作为驱蚊成分的驱蚊产品并不比以人工合成物质作为驱蚊成分的产品更安全，因为植物精油同样会有毒性或导致过敏。

“例如，樟脑虽然有比较显著的驱虫效果，但它具有刺激性，并不适宜儿童使用。”孙亚飞说。