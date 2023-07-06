杨梅里的小白虫是什么

浙江省舟山市定海区白泉镇农户在果园采摘杨梅。

【长知识】

◎科普时报记者 胡利娟

如今正值杨梅季，杨梅因色泽诱人、口味鲜美而受到很多人的喜爱。不过，在清洗杨梅时，上面经常会出现一些白色的小虫子。

那么，杨梅上的虫子从何而来？长虫的杨梅是不是变质了呢？

对此，河北大学生命科学学院教授魏建荣在接受采访时介绍道，杨梅果实出现白色的小虫子，并不意味着果实变质。小虫子和人类一样，也喜欢挑最好的果实吃。

杨梅招来的这些小白虫，一般是黑腹果蝇的幼虫。黑腹果蝇的出现数量与气温高低、食物多少相关，气温低、食源少，出现的数量就少；气温高、食源丰盛，出现的数量就多。黑腹果蝇成虫的生存下限温度为8摄氏度至10摄氏度，短时低于5摄氏度会使黑腹果蝇成虫处于休克状态，不过处在低温环境下长达12小时至24小时后，成虫就会死亡。

除此之外，黑腹果蝇的出现数量还与降雨量多少呈显著的正相关关系，即降雨量越大，黑腹果蝇出现的数量越多。在果实成熟期，持续高温多雨，最有利于黑腹果蝇的繁殖。

魏建荣表示，黑腹果蝇属双翅目果蝇科果蝇属，多食性，危害多种水果，特别是一些接近成熟或成熟期的浆果。这些浆果会散发出诱人的果香，极易吸引黑腹果蝇前来产卵。其中，接近成熟的杨梅是黑腹果蝇最喜欢的水果之一。

那么，杨梅长虫还能吃吗？

“即便一不小心将杨梅上黑腹果蝇的幼虫（白色小虫）吃下去，也不必害怕。人类的胃酸相当强大，弱小的果蝇没有本事在人体里‘造反’。当然，如果感觉比较‘膈应’，那在吃杨梅前，用盐水将其充分浸泡，小虫就会自动浮出来，再用清水冲干净就可以放心吃了。”魏建荣解释道。