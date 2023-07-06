北方热过南方系高温集中时段不同所致

这几天，华北、黄淮一带高温发展迅猛，许多地方出现40℃以上的高温天气。

持续高温天气成因有哪些？何时结束？北方为何热过南方？

中央气象台首席预报员张芳华介绍，近期高温天气的成因主要是华北、黄淮等地受到较强盛的暖气团控制，且影响时间较长，同时在高压脊控制下，天空晴朗少云，太阳辐射增温促进升温。此外，华北、黄淮等地空气湿度小、天气干燥，有利于气温升高及高温维持。

还未入伏，为何北方就热得这么厉害、甚至热过南方？

国家气候中心首席预报员高辉表示，我国各地高温集中时段有明显的地域差异。南方地区通常在盛夏时段进入高温季，而北方地区往往在初夏时段。

对华北地区来说，通常雨季前的6月至7月初更易出现高温天气，连续数天的高温在6月也较为常见。这段时间主要以干热型高温为主，表现为气温高、湿度小。

“进入7月后期，随着副热带高压北跳和夏季风往北推进，水汽输送和大气湿度增加，云量增多，会出现闷热天气，也就是湿热型高温。就最高气温而言，前一时段气温最高值通常高于后一时段。”高辉说，但体感温度不仅和气温有关，还受到湿度影响，往往在湿热型高温下，体感温度更高。

高辉表示，全球变暖背景下，无论南方还是北方，极端高温发生的频次都在增加。

根据国家气候中心预测，今年夏季除黑龙江中部和北部气温较常年同期偏低外，全国大部地区气温接近常年同期到偏高0.5℃以上；部分地区将偏高1℃至2℃，高温日数也较常年同期偏多，可能出现阶段性高温热浪。

专家建议，遇高温天气，公众尽量避免在午后气温最高的时段到户外活动、工作，需要长时间在户外时要注意补充水分、做好防晒，并关注体温变化，避免中暑或热射病发生。