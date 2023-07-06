"倒挂控水法"能救溺水者……这些网上流传的说法靠谱吗

最近，我国北方遭遇高温“炙烤”，多地气温超过40摄氏度，同时南方多地遭遇“桑拿天”。伴随滚滚热浪而来的，还有一些不实言论：“倒挂控水法”能救溺水者、地震来了要躲进“生命三角区”、非承重墙可随意拆改、奶茶一滴都不能沾……这些流言不眠不休地在网络上传播，混淆我们的视听。

今天，科技日报记者就对6月流言逐一进行盘点，帮您拨开迷雾、寻找真相。

地震来了要躲进“生命三角区”？

真相：应采取就近避震原则

6月15日1时39分，上海市青浦区发生3.1级地震，震源深度8公里。地震是重大自然灾害之一，因此如何在地震中避险自救成了人们十分关注的话题。

网上一直流传着这样的说法，当地震来临时，倒塌物与坚固大型物体周边会形成三角空间（“生命三角区”），躲在这个区域会有较大的生存概率，很多人对此深信不疑。

对此，中国地震局第一监测中心地震科普专家沈小七表示，尽管观察震后废墟，我们可以发现在一些位置上确实存在类似的三角空间。但在地震发生时，人们无法预先知道地震的方式、建筑或物品倒塌的方向，也就很难得知什么地方会有所谓的“生命三角区”。

“生命三角区”是由一名叫库普的美国救灾人员提出的，他认为钻桌子等传统自救方法已经不适合在现代楼宇中生活的人们，垮塌的楼层结构会压坏避难用的桌子或床，只有躲在三角区才能活命。

虽然“生命三角区”自救法已流传了十几年。但美国红十字会、美国加利福尼亚州紧急服务办公室和地震专家都曾发文指出“生命三角区”的不合理性。中国应急管理部也曾做过辟谣说明。

“实际上，在发生地震之后，国际公认最可靠的自救方法是‘伏地、遮挡、手抓牢’。”沈小七解释道，根据中国地震局《地震避险要点》，避震原则是：一旦发生地震，要保持镇静，不要慌乱，采取就近避震原则。在具有抗震能力的房屋内，应就近躲避。在不具有抗震能力的房屋内，如能即刻跑出室外应及时逃往空旷地带，小心坠物。在室内要选取有利的避震空间，如室内结实、不宜倾倒、能掩护身体的物体下或物体旁。要趴下、蹲下或坐下，尽量使身体的重心降低，保护头部、颈、眼睛和口鼻等重要部位。

“倒挂控水法”能救溺水者？

真相：会延误抢救时机

随着天气越来越热，溺水事故也进入高发期。最近，网络平台上经常出现民众对溺水者进行急救的视频。在这些视频中，溺水者被倒挂在救人者的后背上，救人者通过奔跑、抖动身体等方式，帮助溺水者控出被吸入体内的水。这种被称为“倒挂控水”的方法受到不少人的追捧。

对此，国家高级拓展培训师、中国探险协会探险领队李崇表示，“倒挂控水法”不可取。因为倒挂控出来的，是进入胃部和食道中的水，而对于溺水者来说，最致命的是吸入肺部的水。

专家指出，如果肺里吸入了大量的水，留给肺泡进行氧气交换的空间就会缩小。时间久了，会导致人体血液中氧气不足，大脑受损，呼吸、心跳停止。“倒挂控水法”不仅无法排出肺内的水，还可能把胃里的食物弄进气管，进一步增加阻塞呼吸道的风险。

抢救心脏骤停患者的最佳时间为4分钟，在正常室温下，心脏骤停4分钟后脑细胞就会出现不可逆转的损害，如果时间超过10分钟，即使病人被抢救过来，也可能出现脑死亡。“千万不要因使用错误的急救方式而错失急救黄金期。”李崇强调。

李崇表示，要针对不同的溺水者，采取不同的急救方法。首先要迅速判断溺水者是否出现呼吸、心跳停止。如果溺水者有呼吸、心跳，那么在拨打120等待专业急救人员的同时，可以先清理溺水者口腔中的异物，令其保持侧卧姿势并做好保暖。如果溺水者已经没有呼吸、心跳，那么在清理完其口腔异物后，应立即进行人工呼吸和胸外心脏按压。

非承重墙可随意拆改？

真相：非承重墙也不能想拆就拆

前不久，黑龙江省哈尔滨市松北区某小区业主在装修过程中拆除承重墙，导致31层大楼的结构体系发生了变化，住宅楼的墙体出现了裂缝，200多名业主被疏散、无家可归。很多人看到这一新闻后，认为房内的承重墙是不能拆的，但非承重墙则可以随便拆，不会对建筑物的结构产生影响。

对此，天津大学建筑设计规划研究总院主任工程师李进军表示，随意拆除非承重墙也是有安全隐患的，并不是想拆就可以拆。

承重墙是指支撑上部楼层重量的墙体，它被拆除后，其余建筑结构就要分担受力，产生安全隐患。而非承重墙是指不支撑上部楼层重量的墙体，只起到将一个房间和另一个房间隔开的作用，在施工图上为中空墙。

“对于正常房屋，从承重和抗震角度来说，绝大多数非承重墙是能被拆改的。不过，有的房屋，原本将屋内的部分墙体设计为非承重墙，但由于施工不当或者超载等原因，使得原本不应承重的非承重墙变成了承重墙，拆除这类墙体时要格外小心。”李进军提醒道。

此外，若随意拆除非承重墙，还可能导致水、暖、电路等也要随之改动，所以设计的时候应该考虑全面。想拆墙的话，一定要先找物业。物业公司保存有楼宇的建筑设计图纸，图纸上对于承重墙、非承重墙标注得十分清楚。

根据《住宅室内装饰装修管理办法》第三十九条规定：未经城市规划行政主管部门批准，在住宅室内装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物的，或者擅自改变住宅外立面、在非承重外墙上开门、窗的，由城市规划行政主管部门按照《城市规划法》及相关法规的规定处罚。

奶茶一滴都不能沾？

真相：偶尔少量饮用风险可控

炎炎夏日，很多年轻人称要靠冰奶茶“续命”。不过，最近的一则消息则让人们不敢再买这一饮品。该文通过论证奶茶中反式脂肪酸“爆表”，直指奶茶严重损害年轻人的身体，要滴“茶”不沾。

对此，天津科技大学食品科学与工程学院教授王浩表示，根据世界卫生组织给出的建议，人体反式脂肪酸的供能比若低于1%，基本不会对健康产生明显危害。

不光奶茶里有反式脂肪酸，部分氢化的植物油也可产生反式脂肪酸，如氢化油脂、人造黄油、起酥油中都含有一定量的反式脂肪酸。此外，某些天然食品也含有反式脂肪酸，如牛、羊等的肉、脂肪、乳和乳制品。

相关研究表明，反式脂肪酸摄入量过多时，会让对身体健康有害的低密度脂蛋白增多，使对身体有益的高密度脂蛋白的含量减少，进而增加罹患动脉粥样硬化和冠心病的风险。

“不过，说到反式脂肪酸对健康的危害，还是要看究竟吃了多少。”王浩表示，调查显示我国男性和女性的反式脂肪酸供能比均为0.2%，像北京、广州这样的大城市，居民的反式脂肪酸供能比为0.3%。也就是说，多数人日常反式脂肪的摄入量都不会超过建议标准，偶尔摄入少量奶茶，健康风险是可控的，不用太过担心。

“反式脂肪酸对健康的危害是长期积累的结果，关键是要控制量。”王浩表示，“奶茶虽然好喝，但要控制饮用频率和饮用量，不建议经常喝，但也不必谈‘奶茶’色变。”