“特洛伊木马”细菌诱导癌细胞自毁

以色列特拉维夫大学科学家首次将细菌产生的毒素编码为信使核糖核酸（mRNA）分子，并将含有这些分子的纳米颗粒直接递送给癌细胞，使癌细胞产生毒素，最终自杀，自杀率约为50%。相关研究刊发于最新一期《治疗诊断学》杂志。

研究负责人丹·佩尔解释说，许多细菌会分泌毒素，其中最著名的是肉毒杆菌，其会产生肉毒毒素。经典的癌症疗法是化疗，通过血液输送小分子，有效杀死癌细胞。但化疗没有选择性，也会杀死健康细胞。他们的想法是将编码细菌毒素的mRNA分子直接作用于癌细胞，诱导其产生毒性蛋白，随后杀死这些癌细胞。这就像在癌细胞内放置“特洛伊木马”一样。

为实现上述想法，研究团队先将假单胞菌家族细菌产生的有毒蛋白质的遗传信息编码为mRNA分子，类似于将新冠病毒刺突蛋白的遗传信息编码为mRNA基因分子制造疫苗的过程。

随后，他们将mRNA分子包装在脂质纳米粒子中，并涂上抗体，以确保产生毒素的指令能到达标靶癌细胞，接着这些颗粒被注射到黑色素瘤皮肤癌动物模型的肿瘤内。结果表明，单次注射后，44%—60%的癌细胞消失。

佩尔指出，在这一研究中，癌细胞产生的有毒蛋白质最终杀死了它自己。他们在实验中使用的是假单胞菌，针对黑色素瘤癌，但许多厌氧菌，尤其是生活在地下的厌氧菌，都会分泌毒素，其中大多数毒素或许可与这种新方法一起使用。只要在肿瘤部位进行简单的注射，就可使癌细胞“自杀”，而不会损害健康细胞。此外，癌细胞不会像化疗中经常发生的那样产生耐药性，因为他们可以使用不同的天然毒素。