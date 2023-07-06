医疗+服务 养老更舒心（办实事 解民忧）

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智能设备实时监测健康情况、医院合作共建满足医疗需求、各类课程社团实现老有所学……随着京津冀协同发展持续推进和深度融合，河北省不断提高承接京津冀地区养老需求服务能力，让养老生活更舒心、更便利。

渤海湾畔，花香四溢，气候宜人。中午过后，来自北京的汤林根老人和朋友们在一起随着音乐练习手鼓，脸上洋溢着幸福的笑容。

汤林根告诉记者，这是他第二次和老伴儿向兆义一起入住河北省秦皇岛市北戴河区光年里康养度假中心：“从北京到这里，两三个小时的车程，非常方便。”近年来，随着京津冀协同发展持续推进和深度融合，河北省不断提高承接京津冀地区养老需求服务能力，来河北养老的北京、天津人越来越多。

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，河北省继续积极稳妥提高社会保障水平，突出问题导向、注重实际成效。全省各地加快建立健全医疗机构与养老机构业务协作机制，促进医养结合，不断提高养老服务水平。

完善硬件服务

培养专业人才

果蔬农科馆、奇花馆、异果馆……在光年里康养度假中心，上百种热带、亚热带果树、蔬菜等吸引着不少游客和老人。

“入住中心的有以养老为主的本地老人，还有不少来自北京、天津、石家庄等地的老人。今年来自北京的老人占比达到了65%左右。”光年里康养度假中心负责人李慧梅说。

秦皇岛康养资源丰富，光年里康养度假中心有着800亩绿化园林，房间里SOS一键呼叫器、智能体征检测睡袋、安全防护手环、感应夜灯等专业适老化居家型软硬件设施，专业护理服务、保健医疗、文体社团等一应俱全。

京津冀协同发展为这里带来了更好的医疗资源。“中心与北医三院联动，邀请北京专家定期来坐诊，建立健康档案。”李慧梅说，针对老年人常见的各类疼痛，中心开设了中医、西医、心理三维系统体检，根据检查结果，采取特色理疗项目进行缓解治疗，帮助老人进行亚健康调理、慢性病风险防控管理。

从开始的旅游度假，到如今的旅居康养，汤林根老两口对这里赞不绝口：“这里离海近，环境优美，中心还会为我们提供周边旅行计划，快成为我们的第二个家了。”

在位于河北廊坊的燕达金色年华健康养护中心养老也成为不少京津冀老人的选择。

走进燕达养护中心，如同进入一个大型社区，花草遍布，绿树繁盛。林荫路上，分布着塑胶小路，不少老人坐在路边长椅上聊天、休息，怡然自得。

2021年4月底，钟奶奶因脑梗，半侧身体瘫痪，住进了燕达养护中心，需要24小时陪护。

钟奶奶虽然瘫痪卧床，但身上一直干干净净、没有异味。“我每天收拾屋子，跟奶奶聊天，帮她擦洗身体。奶奶身上清爽，心情也好。”护理人员范彦彦说。

钟奶奶的儿子邵忠说，在燕达养护中心工作人员的照料下，母亲的心情和状态比入住之前好了很多，不仅说话连贯了，甚至还能和工作人员一起唱歌。

“在养护区，屋顶的天轨移位系统可以辅助老人实现转移，方便老人站立、行走、康复、洗浴、如厕。”燕达养护中心副总经理李东辉介绍，智能床垫系统对高危老人身体指标24小时监测，护士站的电脑屏幕上会显示使用老人的心率和呼吸频次，自动报警。

“燕达养护中心还不断建立完善的教育与培训管理体系，加强专业护理人才培养，为承接京津养老资源提供更专业的服务。”燕达国际健康城副总裁李海燕说。

医院合作共建

便利医疗服务

电动爬楼机、助餐臂托、站立轮椅……在国康秦皇岛医养康养老中心的一层展示大厅，可以看到很多康复辅具，满足不同康复需求老人的使用。

在京津冀协同发展战略推动下，2017年3月，国家康复辅具研究中心秦皇岛研究院成立，2019年3月，研究院筹建的国康秦皇岛医养康养老中心正式营业，全面建设国家养老应急救援、康复辅具应用双示范实践基地。

不久前，住在燕达养护中心的邓淑云不小心扭到了腰，一开始没觉得多严重，后来却越来越疼。家庭医生知道邓淑云原本患有严重的骨质疏松，赶紧为邓淑云检查，确诊她为压缩性骨折，急需做手术。燕达养护中心主动与家属沟通，协调安排邓淑云紧急入住紧邻养护中心的燕达医院，并由北京朝阳医院派驻燕达医院的专家刘清和为邓淑云进行手术。

出院后，邓淑云回到养护中心。“刚开始我的血压不稳定，家庭医生、护士一天多次上门测量血压、检查身体状况。”邓淑云说。现在有专业的护理员照看她的日常起居生活，中医也经常上门为她做针灸康复治疗，“身体恢复得好，住在这里我心里很踏实，子女也放心。”

2014年起，燕达医院与北京朝阳医院签署合作共建协议，北京朝阳医院多位重点科室的主任、学科带头人承担起燕达医院对应科室的业务指导和学科建设工作，带动燕达医院重点学科的发展和医疗水平整体提高。

“经过多年的京津冀医疗合作发展，燕达医院医疗水平大幅度提升，很多患者改变了一有病就往北京跑的习惯。”刘清和说。

近年来，燕达医院通过先后与北京朝阳医院、天坛医院等医院深入合作，数十位北京专家及名老中医长期坐诊，为养护中心入住老人提供了强大的医疗保障。

李东辉介绍，燕达医院还开通了北京医保实时刷卡结算，这里的京籍老人不用奔波取药看病。今年京津冀三地异地就医实现“一卡通”，医疗服务变得更加便利。

“医养康养结合不是简单组合关系，而是一种机制上的无缝衔接，这种模式更加灵活，更能保障入住老人的身体健康。”李海燕说，现在的养老模式加强了康复板块的服务供给，并由家庭医生、护士主动上门提供基础体检及诊疗服务，用标准化的健康管理服务，把医疗、康复、专业护理、生活照料、心理服务、社工服务和精神文娱相融合，变过去“以疾病为中心”的被动服务为“以健康为中心”的主动服务。

各类特色活动

丰富精神生活

“山知道我，江河知道我，祖国不会忘记，不会忘记我……”吃完晚饭，80多岁的韩芙梅和刘昭老人在家里一起练习着在“百人合唱团”新学的歌曲《祖国不会忘记》，歌声铿锵有力。

每周二和周五的下午，韩芙梅和刘昭都会去参加燕达养护中心的“百人合唱团”活动，和老朋友们一起学歌曲、聊生活。

“来到燕达后，我在老年大学学习了跳舞、腰鼓、模特和合唱，每天都很充实，‘日程表’满满的。”韩芙梅说。

每当韩芙梅在老年大学学习腰鼓和跳舞的时候，刘昭就在旁边的棋牌室下棋，等韩芙梅下课后，一起到营养餐厅用餐。

燕达养护中心建设的多功能大街贯穿东西，功能多种多样：党员活动室、老年大学、各类特色餐厅、电影院、健身房、图书馆、阳光种植房……全面满足老人的生活需求。

根据入住老人不同的兴趣爱好，老年大学设有书法、绘画、歌咏、手工、京剧等40多门课程；还定期举办电影放映、健康养生讲座、书法笔会、交谊舞会等缤纷活动；先后成立燕达爱晚书画社、燕达金色年华合唱团，燕达东方京剧社等多个文娱社团，让老人在养护中心真正实现老有所学、老有所乐。

“燕达养护中心三期项目设置床位4694张，预计今年10月投入使用，落成之后，将进一步提升燕达承接京津冀地区养老养护需求的服务能力。”李海燕说。

廊坊市民政局一级调研员、副局长杨建光介绍，依托优越的地理位置、优良的生态环境和丰富的康养资源，廊坊正在加快布局医养康养产业。围绕承接北京养老需求，目前，廊坊市在建、新开工及谋划医养康养项目共23个，总投资达395.1亿元。

《 人民日报 》（ 2023年07月06日 13 版）