暑期想要“摘镜”？这些近视手术要点要知晓

全国各地陆续开启暑假模式，不少家长和孩子将摆脱近视困扰列入假期“愿望清单”，高考生们更是成为近视“摘镜手术”的主力军。天津市第一中心医院眼科主任刘增业在接受人民网记者采访时提示，近视手术并非人人可做，也不是随时可做。

“目前，近视手术主要分为角膜屈光手术和晶体植入手术两大类。”刘增业介绍，角膜屈光手术主要包括全飞秒、半飞秒等，通过改变角膜的厚度及曲率来矫正近视和散光。晶体植入手术是在角膜上做一个小切口，然后通过推注器将定制的晶体放置于眼内，可以理解为在眼睛里植入了一个特制的镜片。

“近视手术有很多禁忌，不是所有的近视人群都适合做近视手术。”刘增业表示，近视手术适合有摘镜需求，年龄在18至50岁之间，近两年近视度数稳定，即每年加深不大于50度；角膜屈光手术可矫正的近视度数为50至1200度、远视不超过600度、散光不超过600度；无严重角膜疾病，女性不在妊娠期及哺乳期等。

刘增业提示，有8类人群不适合做近视手术：患有圆锥角膜或其他角膜扩张性疾病、重度干眼症及眼部活动性炎症的人群；患有青光眼、白内障的人群；角膜过薄的人群；患有眼睑缺损、眼睑畸形及眼睑闭合不全等眼附属器严重病变的人群；患有严重角膜疾病的人群；角膜切削区有手术或外伤史、患有严重眼表疾病及眼底疾病的人群；患有影响伤口愈合的全身性疾病的人群；精神及心理异常的人群。

刘增业说，不同近视手术各有适合的对象，要检查后在医生的建议下选择合适的手术方式。近视1000度以内、散光500度以内，喜欢运动或从事对抗性较强职业者，可以优先选择全飞秒。通过检查，角膜略薄，无瘢痕体质，术后用药依从性好，能坚持术后定期随访者，可选择半飞秒手术。角膜相对较薄的高度近视及超高度近视者，以及超薄角膜的中、低度近视者，通过检查可以选择晶体植入手术。

术前术后有哪些注意事项？刘增业指出，患者选择近视手术前，需要预留一定时间完成相关术前检查，同时要提前停戴隐形眼镜。在手术准备期要比平时更加注意保护眼睛，不能熬夜、长时间看电子屏幕，少吃辛辣油炸食物，以免眼部干燥、疲劳，破坏眼表健康。近视手术后的用药和复查直接关系到手术的恢复效果。术后用药一定要严格遵照医嘱，切不可盲目增减药量。此外，如果近视手术后不注意科学用眼，仍有可能再次近视。