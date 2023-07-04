“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”走进沂蒙

为进一步提升肿瘤专业医生的多学科诊疗能力，提高癌症防治同质化水平，7月2日，由人民健康联合中国肿瘤MDT（多学科诊疗）联盟开展的“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”走进山东沂蒙。活动现场，与会专家围绕MDT进行主题交流分享，会后还为来访群众进行了义诊。

“近年来，相关部门出台系列政策文件，聚焦重症肿瘤专科的建设与发展，进一步解决人民群众看病就医的急难愁盼问题，改善全过程就医感受，提升患者体验。”山东省临沂市中心医院副院长刘乃青说，医院严格按照国家相关文件要求，通过建立多学科诊疗标准化操作流程，包括多学科诊疗的申请、组织实施、监督管理，加强对医务人员和患者的宣教，提高肿瘤诊疗水平和效率。

多学科诊疗在现代医学中扮演重要角色。“进入21世纪以来，MDT诊疗模式在国外受到特别的重视和关注，鉴于此，我国相关领域专家积极将MDT理念引入中国，并逐渐应用于临床实践。”山东第一医科大学附属省立医院副院长李乐平结合医院的实践经验，从多维度肯定了多学科诊疗模式的优势，尤其是有效改善了医院的质控体系。

“推进肿瘤防治工作是我们重点开展的工作之一。多年来，我们积极推行以患者为中心、以疾病为链条的多学科诊疗理念，建立完善相关诊疗制度流程，着力推动肿瘤防治专科联盟建设。”山东省临沂市卫生健康委沈江波科长说，临沂市现在拥有肿瘤药物国家药物临床试验机构三个，山东省医药卫生肿瘤类特色专科三个，肿瘤类省级临床重点专科两个，肿瘤学和病理学住院医师规划培训基地两个，能够常规开展肿瘤化疗、放疗与微创介入治疗，全市的肿瘤多学科诊疗水平不断提高。

“多学科综合治疗协作组，是实现肿瘤个体化治疗的有效形式，已成为临床治疗的模式和发展方向。”北京大学人民医院胃肠外科主任医师姜可伟在会上分享了“MDT专病培训项目计划与展望”，他认为推进MDT诊疗的重要意义，主要体现在以下几方面：以患者为中心，让患者从治疗中受益最大化；确保治疗的科学性、一致性、协调性和效价比；避免过度治疗、随意治疗；减少误诊误治；充分按照循证医学证据，合理、科学、有计划地实施个体化治疗；提高团队的整体医疗水平；促进各专业人员间的交流。

山东第一医科大学附属第三医院胃肠外科副主任医师鲁守堂在“MDT组织与实施经验分享（消化系统肿瘤）”主题分享中说，多学科综合治疗模式具有鲜明的以患者为中心、个体化治疗的特点。结合实施MDT及MDT门诊的经验，鲁守堂分享了心得体会：医院大力支持多学科协作诊疗，各科医生拥有平等话语权，激励多学科医生积极参与。同时，极大方便了患者就诊并即时全面得到诊疗信息，也更方便各专业医生跟患者及家属沟通。

山东第一医科大学附属省立医院胃肠外科副主任刘洪俊介绍了“MDT to HIM”（腹膜肿瘤整合诊治），并针对该模式的特点进行了阐述，他认为，“MDT to HIM”减少了个体医生的不完善决策，可以定时、定点对患者一般状况、疾病诊断、分期、发展及预后做出全面评估，并能够根据当前国内外治疗规范和指南，制定并实施最适合、最优化的个体整合诊治方案。

在MDT病例讨论环节，由山东第一医科大学附属肿瘤医院主任医师牛作兴、山东省临沂市肿瘤医院主任医师李贞担任主持人。在讨论会现场，北京大学人民医院胃肠外科主治医师祝丽宇、山东省肿瘤医院消化内科二病区主治医师姜玉勃，分别结合具体病例进行了案例分享及相关诊疗讨论。

会上，山东省肿瘤医院孙燕来、山东省临沂市中心医院张培良、山东省临沂市中心医院徐晓光、山东省临沂市平邑县人民医院刘刚在“大咖对话”环节发表了各自对于MDT组织与实施的看法。最后，本环节主持人山东第一医科大学胃肠病研究所副所长、临床中心副主任夏立建和山东大学齐鲁医院结直肠外科主任医师戴勇对各位的内容分享进行了专业的点评总结。据了解，今年，“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”系列活动将在全国陆续开展。（赵晓彤）