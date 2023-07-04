小心！身上有静电更易吸引蜱虫

英国布里斯托大学的研究人员发现，蜱虫可以被宿主自然积累的静电吸引到比自身大几倍的气隙中。这可能会极大地提高它们寻找寄生宿主的效率，因为蜱虫不会飞、不会跳，所以这是它们能够接触到较远、较高宿主的唯一机制。这一发现发表在6月30日的《当代生物学》杂志上，是已知第一个动物之间因静电而产生附着的例子。

包括人类在内的许多动物都会积累相当多的静电电荷，当它们与环境中的物体，如草、沙或其它动物摩擦时，积累的静电荷可能相当于数百伏，比家用插座上的电压还要大。

研究人员想知道哺乳动物、鸟类和爬行动物自然积累的静电荷是否足够高，以至于寄生的蜱虫可以通过静电吸引在空气中上升，从而提高它们寻找寄主的效率。

他们将带静电的兔毛和其他材料放在蜱虫附近，观察蜱虫是否被材料吸引。他们目睹了这些带电表面很容易地将蜱虫从空气中“拖走”，穿过几毫米或几厘米的气隙，相当于人类跳上几段楼梯。

蜱虫经常喜欢趴在草地上等待宿主经过。进一步研究中，研究人员预测了带电动物和草之间产生的电场强度，然后他们把蜱虫放在电极下面，二者中间有一个气隙。他们不断增加电极上的电荷，直到蜱虫被吸引到电极上，以确定吸引蜱虫的最小电场强度。

结果表明，这个最小电场在带电动物和草之间电场的预测值范围内，因此自然界中的蜱虫很可能被静电吸引到宿主身上。

这一发现有更广泛的影响和潜在应用。这种现象可能是动物相互接触和附着的普遍机制，或适用于螨虫、跳蚤或虱子等物种。此外，这一发现还为开发防静电喷雾剂等新技术打开了大门，能最大限度地减少蜱虫对人类、宠物和农场动物的叮咬。