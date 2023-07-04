北京全面推行养老服务合同网签

本报北京7月3日电 （记者贺勇）为进一步规范养老机构合同监管，保障老年人权益，北京推行养老服务合同网签。截至目前，全市已网签合同6800余份。

据了解，今年以来，北京市民政局针对北京12345市民服务热线反映养老服务合同签约问题，在前期修订推出《北京市养老服务合同（养老机构版）》示范文本的基础上，推动“线上签约”替代“线下签约。今年3月10日，《北京市养老服务合同（养老机构版）》示范文本网签版正式上线运行，实现养老服务合同签订全程留痕，有效解决了监护人不在身边入住签约难、纸质合同保存难、离开机构退费难、入住机构押金数额大等问题。

按照相关规定，网签合同要求养老机构逐项填报收费项目，并且限定了收取预付资金的上限，不得超过月养老服务费用标准的4倍。既便于老年人和家属掌握机构收费的内容及标准，也便于行业主管部门掌握预付资金收费情况。

“政府和银行把我们的钱‘管’起来了。”一位完成网签合同的市民表示：“合同网签要求养老机构在商业银行建立预付资金专管账户，而且还有‘收取养老服务费用的金额上限不超过4倍’的内容。特别是合同和发票都会‘上网’，可以随时看、随时查。”

在机构中签约的一位市民说：“合同里收费价格一目了然，可以直接与网上或现场公示收费价格进行核对，还对违约责任、退费条款、争议处理等内容作了详细约定。民政局制定的合同很正规，替我们老百姓考虑得很周到。”

目前，北京市民政局已向全市养老机构推广应用合同网签。“养老服务合同网签，不但可以让签约履约行为更加规范便捷，还能够更好地实现行业监督管理职能，提前防范合同隐患纠纷和违约违规风险；同时，监管部门还可以及时掌握老年人入院、出院、服务变更等信息，了解机构床位使用率、服务人员配置等情况，为全市养老服务供给、资源调配等提供决策依据。”北京市民政局相关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2023年07月04日 13 版）