国家卫生健康委：进一步推动医疗应急体系和能力高质量发展

人民网北京7月3日电 （陈子源、闫妍）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍医疗应急体系和能力建设有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红介绍，目前，我国已初步建立起了具有中国特色的医疗应急体系。下一步，国家卫生健康委将进一步推动医疗应急体系和能力的高质量发展。主要包括以下三个方面：

一是推进基地和队伍建设，增强“硬核力”。目前，国家卫生健康委正在推进国家紧急医学救援基地建设，下一步还将建设国家重大传染病防治基地，同时进一步扩充中毒救治基地，通过基地的建设，构建紧急医学救援工作的核心支撑。另一方面，要加大国家医疗应急队伍的建设。到“十四五”末，计划将国家医疗应急队伍由目前的40支增加至60至70支。在扩容的同时，还要积极提升相应的能力和水平。比如，配备必要的移动化的设备和治疗单元，使国家医疗应急队伍能够提质扩容，满足紧急医学救援的工作任务。此外，计划组建重大疫情救治队伍，提升重大疫情发生之后的重症救治能力。

“同时，通过省、市、县几个层面的医疗应急队伍建设，形成紧急医学救援网络，能够按照平急结合、响应迅速、处置有力的目标完成紧急医学救援任务。”郭燕红说。

二是进一步强化医疗应急机制建设，提升“软实力”。通过完善政府主导、部门协同、公众参与的医疗应急机制，推动完善重大疫情和突发事件国家医疗救援力量的调动和相互支援机制，建设国家省、市、县立体化的医疗救援的指挥调度体系和信息系统，做到指令传递快速、系统反应有序、基层执行有力。同时，集中力量开展核心技术的攻关，加强科技和人才支撑，强化日常培训和演练，努力推动我国医疗应急能力向着高质量、科学化、专业化、精准化方向发展。

三是加强信息监测和应急值守，确保“快反应”。医疗应急工作第一是突出快，第二是突出有效、高质量。突发事件应急反应要快就要做到“四早”，要充分发挥医疗机构哨点作用，紧盯事件苗头信息，及早发现并报告，提前做好准备，牢牢把握医疗应急的主动权。在快的这方面，要发挥院前急救120的作用和省市县各级医疗应急队伍的作用，第一时间派出骨干力量，提升突发事件的第一时间和第一现场的反应能力，同时做好各个医疗队和紧急医学救援基地的快速响应和协同支援，提升医疗应急处置效果。