国家卫健委：已印发33个紧急医学救援基地项目 一半已开工建设

人民网北京7月3日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍医疗应急体系和能力建设有关情况，并回答记者提问。

国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，我国人口多、幅员辽阔、地理环境比较复杂，自然灾害类型多样，此外还有一些其他的事件也涉及到紧急医学救援工作，因此党和政府高度重视紧急医学救援能力建设，把紧急医学救援基地建设作为提升医疗应急能力的一个重要支撑。

她介绍，“十三五”末，国家卫生健康委与国家发展改革委一同推进国家紧急医学救援基地建设，目前全国31个省、市、自治区、直辖市以及新疆生产建设兵团都已经实现了紧急医学救援基地建设项目的全覆盖，每个省份都依托一家省域内综合实力强、紧急医学救援能力和技术水平高的公立医院作为基地的建设单位；基地的建设不仅医疗能力要强，同时针对本省份突发事件的不同类型有所侧重，比如，在浙江就有针对海上救援的基地，而在四川，更多要考虑到地震多发的特征，每个省结合总体的要求和本省的特殊情况来加强紧急医学救援基地建设。

郭燕红表示，目前来看，全国各个省的紧急医学救援基地当中，在2022年5月和2023年6月分两个批次印发了基地项目的储备库，一共33个项目，其中已经有一半的项目进行了开工建设，前一阶段也进行了项目建设单位的交流，大家取长补短，共同推进。将会同国家发展改革委指导和支持各省加强基地建设，不仅包括硬件，更重要的是软件、管理的集成，确保基地建成之后能够用得上、用得好，成为紧急医学救援工作的中坚力量。

郭燕红强调，基地要发挥辐射和带动作用，提升我国突发事件医疗应急协同工作能力和水平。