国家卫健委：我国成为世界上拥有国际应急医疗队伍最多的国家之一

人民网北京7月3日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍医疗应急体系和能力建设有关情况，并回答记者提问。

国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，我国医疗应急队伍是为了处置重大突发事件准备的移动医院，说是队伍，其实它是一个移动医院。有的是车载式的，也有的是帐篷式的，每支队伍都能够形成一个完整的救治体系，可以有门诊、住院、手术、检查检验，有的还有重症单元。另外还要有信息指挥和后勤保障系统。

郭燕红表示，我国的医疗应急队伍建设是从一无所有到初具规模，特别是这十年内发展非常迅速。经过不懈努力，现在全国一共有40支国家医疗应急队伍，这当中有32支是国家紧急医学救援类，有5支是中毒救治类，还有3支是核辐射救治类。这40支队伍中有5支队伍达到了国际先进水平，成功通过了世界卫生组织国际应急医疗队的认证，我国也成为世界上拥有国际应急医疗队伍最多的国家之一，全球现在一共是通过了37支。

“这些年来，国家医疗应急队伍在地震、重大疫情等各个方面发挥了排头兵的作用。”郭燕红举例，比如大家都非常熟悉的2020年初武汉保卫战，调集了全国23支国家紧急医学救援队第一时间到达武汉，这些救援队携带有移动CT、检测实验室，以及一些移动的单元驻扎在定点医院、方舱，出色完成了武汉保卫战期间的救治任务。另外，队伍还参加了很多援外任务，多次承担国际上包括风灾、地震、疫情等国际救援任务，受到了国际社会的好评。

郭燕红强调，这三年的新冠疫情再一次体现了公共卫生应急管理的重要性，计划在“十四五”期间，在原有的40支国家医疗应急队伍的基础上提质扩容增效，要增加医疗应急队伍的数量，还要提升相应队伍的设备设施，比如有的要增加重症单元，有的要增加具有5G信息系统的指挥系统，有的还会配备移动CT等方面的设备设施。结合重大疫情防治基地建设，在全国布局20支左右的重大疫情医疗应急队伍，一旦发生重大疫情时，能够按照国家的调遣来进行协同工作，满足重大疫情救治工作。在专业上，呼吸、感染、重症、影像、检验等都是重大疫情救治队伍的基本专业配置，同时还配备重症救治单元，以满足国家和区域发生重大疫情的救治需要。

她说，此外，还将加强队伍能力建设，特别是加强日常管理、培训演练和设备设施的运维保障，通过组织区域间的联合演练和复合型演练，提升大家协同工作的能力，一旦发生突发事件能够顺利圆满的完成医疗救援任务。