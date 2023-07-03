什么是背囊化医疗应急小分队？国家卫健委详解

人民网北京7月3日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍医疗应急体系和能力建设有关情况，并回答记者提问。

国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，医疗应急工作第一个要求就是要快，由于基层的医疗机构往往离现场比较近，对一线的情况比较熟悉，所以突发事件发生以后，第一时间响应和赶到现场的往往是基层的医疗应急力量。只有基层在发生突发事件时能够见事早、行动快，及时开展先期的医疗救援工作，才能获得准确信息，也为伤病员救治赢得宝贵的时间，避免造成更多人员健康的威胁和损害。因此，加强基层的医疗应急队伍建设非常重要。

郭燕红介绍，近年，我国基层医疗应急能力得到了较大提升，特别是近年来大力提升县域医疗服务能力，县域医疗服务能力的提升也为基层医疗应急能力的强化提供了重要支撑，按照“平急结合”的原则，平时大家完成日常的医疗服务任务，一旦有紧急突发事件，能够第一时间派出去，负责好重大突发事件的医疗救治。

她说，现在国家、省、市、县各级医疗应急队伍一共是6500多支，其中县区级就有4516支，多数队伍按照突发事件处置的需要配备了相应设备、物资以及通信和后勤装备，能够在突发事件发生时，第一时间赶到现场。这支小分队叫做背囊化医疗应急小分队，所谓背囊化，一个是箱子，一个是双肩背，这里面已经事先准备好了医疗物资、信息通讯以及相应保障设备，医疗应急小分队既可以随着急救车到达一线进行医疗救治，同时对于一些地形比较复杂的，也可以不依赖于机械化车辆到达现场。

郭燕红举例说，去年泸定地震，在地震发生30分钟内，背囊化医疗小分队已经到达现场，不仅第一时间开展医疗救治工作，而且把一线的受灾情况第一时间传回，为后面的梯次调集医疗力量提供了重要的参考和信息。基层的医疗救治工作直接影响到整个事件医疗应急工作的快、准和高质量。

郭燕红表示，下一步，将按照《突发事件紧急医学救援“十四五”规划》的要求，继续推进基层医疗应急小分队建设，提升基层医疗应急能力：

一方面要在全国各省份以市县医疗机构为依托，开展背囊化基层医疗应急小分队建设，小分队由紧急医学救援、中毒处置、心理救援等各个基本单元组成，根据突发事件的类型、级别可以进行模块化的编组，同时拥有依托救护车的中短途的快速反应能力，以及不依赖于机动车的短途处置能力，同时医疗应急的队伍还要具备一定程度独立野外自我保障的能力，满足各类的突发事件现场处置和重大突发事件的先期的处置需求。

另一方面加强培训和演练，提升基层医疗应急队伍的能力，结合地方突发事件的特点，完善各类突发事件的救援预案。加强队伍演练，提升医疗应急队伍应急响应和协同工作的能力，未来还可以依托区域内的国家紧急医学救援基地、重大传染防治基地开展全链条、全要素的应急实战演练，进一步强化基层医疗应急能力，确保一旦发生突发事件，需要紧急医学救援的时候，队伍能够拉得上，打得赢，能够顺利完成好先期的医疗应急任务。