我国医疗应急总体能力和水平如何？国家卫健委解答

人民网北京7月3日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍医疗应急体系和能力建设有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，《“健康中国2030”规划纲要》明确提出了医疗应急工作的目标和重大任务，目前我国医疗应急总体能力和水平如何，能否有效应对可能发生的突发事件？

对此，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，《“健康中国2030”规划纲要》明确提出了到2030年要建立起覆盖全国和较为完善的紧急医学救援体系，突发事件的卫生应急处置能力和紧急医学救援能力要达到发达国家水平。近年来，秉持“人民至上、生命至上”的理念，在新冠疫情防控当中不断提升能力，积累经验，以快速响应、高效处置为目标，着力补短板、强弱项，解决突出问题，全面建立健全医疗应急预案体系，强化应急处置各个环节工作，加强医疗应急基地、医疗应急队伍、医疗应急物资储备等各方面的建设，初步建立起了具有中国特色的医疗应急体系。

一是指挥管理的体制机制不断健全。进一步强化了各级政府的职责，明确了属地、部门、单位、个人四方责任，医疗应急各部门、各层级、各机构、各环节的职责进一步明确，对接更加顺畅；由卫生健康部门统筹协调、多部门参与、军地协同的医疗应急联动机制更加完善；各类突发事件的医疗应急预案更加齐备；形成了“上下贯通、横向联动”的工作格局。

二是医疗应急的能力建设得到进一步强化。一方面，做好医疗应急救治基地的建设。国家卫生健康委和国家发展改革委在各省规划布局的基础上，规划建设国家紧急医学救援基地以及重大传染病防治基地，进一步提升大规模收治伤病员的定点救治能力。另一方面，推进医疗应急的队伍建设。国家卫生健康委会同财政部建成了40支国家级的医疗应急队伍，同时也指导各省建立了省、市、县三级的医疗应急队伍，共计6500支。队伍的类别包括了紧急医学救援、突发中毒事件处置队伍以及核辐射的医疗应急队伍，实现了设备集成化、便携化、队伍自我保障化。基地和队伍一同形成了国家突发事件医疗应急工作的“核心力量”。

三是专家的力量能够得到进一步发挥。国家卫生健康委从全国遴选了一批业务过硬、作风优良、实战经验丰富的权威专家，成立了“国家医疗应急专家组”，涵盖22个专业，这些专业主要包括急诊、重症、呼吸、烧伤、骨科、儿科、心理等等与医疗应急队伍相关联的专业领域，总计接近540人。重大的突发事件一旦发生之后，能够更加迅速按类别以及按照突发事件的类型，高效调派国家专家赶赴现场开展伤员救治工作，还可以开展远程多学科会诊指导，同时专家组还在指导医疗应急能力建设和体系建设，以及推动医疗应急工作高质量发展当中发挥重要的作用。

郭燕红表示，我国人口众多，突发公共卫生事件发生的风险较大，同时也是自然灾害多发的国家，还有一些事故和社会安全事件等，这几类的突发事件当中，都会涉及到人民群众健康，需要进行伤员的救治工作。因此，一直秉承的就是“保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价”，在处置这些事件的过程中，把人民生命安全的保障放在第一位，把提升救治能力摆在首位，全力救治每一位伤病员。