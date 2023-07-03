我国高温日数创历史新高

据国家气候中心消息，今年以来，我国高温日数为1961年以来历史同期最多。全国共发生4次区域性高温过程，具有出现时间早、影响范围广、极端性显著等特征。国家气候中心预测，今年盛夏（7-8月），我国华北、华中中部和南部、西南地区东北部等地气温较常年同期偏高1-2℃，还将出现阶段性高温过程。

高温日数为历史同期最多

6月华北、黄淮高温现象最为突出，我国高温日数为1961年以来历史同期最多，河北、天津为次多。京津冀和新疆4省（区、市）6月平均气温均为历史同期最高。

中央气象台预计，7月上旬华北东部和黄淮北部等地仍多高温天气。其中,1-2日，华北、黄淮、汾渭平原等地将有明显高温天气，部分地区最高气温可达40℃。5-8日，华北、黄淮等地还将出现一次持续高温过程。此外，6-9日，江南东部、华南东部有高温天气。

国家气候中心预测，今年盛夏（7-8月），我国华北、华中中部和南部、西南地区东北部等地还将出现阶段性高温过程。今年以来（截至6月30日），我国平均高温（日最高气温≥35℃）日数为4.1天，比常年同期（2.2天）偏多1.9天，为1961年以来历史同期最多。与常年同期相比，华北东部、华东北部、华南西部、西南地区南部及新疆南部、内蒙古西部等地偏多5-10天，局部地区偏多10天以上。

今年以来，我国共发生4次区域性高温过程，分别是5月28日至6月5日，6月6-12日，6月14-17日和6月21-30日。全国有301个国家气象站日最高气温达到极端事件标准，云南巧家（44.4℃）和元谋（43℃）、北京汤河口（41.8℃）、河北廊坊（41.6℃）等110站日最高气温达到或突破历史极值。其中，5月28日至6月5日，我国出现今年首次区域性高温过程，比常年偏早16天，主要影响上海、云南、四川、安徽、广东等15个省、市。

多地频现极端高温天气

6月以来（截至6月30日），华北地区（京津冀鲁豫，下同）高温日数9.8天，较常年同期（4.6天）偏多5.2天，为1961年以来历史同期第四多。北京高温日数（13.2天）为1961年以来历史同期最多，河北（12.2天）和天津（10.2天）为次多，山东（7.7天）为第五多。

6月14-17日和6月21-30日两次区域性高温过程主要影响华北地区。6月14-17日，华北地区有44个国家站最高气温达到或超过40℃，35℃及以上高温覆盖面积达37.1万平方公里，其中40℃以上1.7万平方公里，影响人口超过2亿人。

6月21-30日，我国出现今年第四次区域性高温过程，为今年以来最强。华北地区高温极端性强，北京汤河口（41.8℃）、天津大港（41.8℃）等22个站达到或突破历史极值，有124个国家站超过40℃。22-24日，北京南郊观象台连续三天气温达到或超过40℃，城区高温时长超过40小时，22日南郊观象台最高气温达41.1℃。

近10年来（2014-2023年），华北地区共发生10次区域高温过程。除了2014年和2015年外，近10年每年6月华北地区都有高温过程发生，但连续多次高温反复出现，实属历史罕见。从多个指标综合来看，今年6月21-30日高温过程综合强度为今年以来最强，极端性也是近10年来6月最强。

人防工程、地铁站开放为纳凉点

北京青年报记者注意到，为应对持续高温天气，多个地方人防工程和地铁免费开放为纳凉点，供市民纳凉，并配备防暑药、温度计、免费WiFi等，有的纳凉点还提供车位。

江苏苏州继去年夏天地铁开放纳凉点后，今年夏天，苏州地铁5号线在6个车站推出升级版纳凉区。今年的纳凉区功能升级，除了配备座椅及防暑降温用品外，还增加了蒲扇、饮用水、驱蚊用品等贴心小物件。

7月1日，位于武汉市武昌区解放路后长街76号附近的蛇山人防纳凉点正式对外开放。纳凉点开放时间为每天上午10点至晚上10点，将开放至9月，周末正常开放。此处位于黄鹤楼、户部巷附近，成为周围市民、游客的避暑好去处。该纳凉点总面积超过1000平方米，分综合活动区、运动区、阅览室三个区域，并配备了休闲座椅、免费WiFi、饮用水、电视机、卫生间等设施与服务，预计可容纳300至400人。

7月1日起郑州市人防办在33处纳凉点开展免费避暑纳凉活动，其中10处地铁纳凉点为首次开放。33处纳凉点包括市区23处，各县市、上街区10处，使用面积约3200平方米。纳凉点均配备了桌、椅、饮水机、棋牌、报刊、人防宣传资料、防暑药品等纳凉物品，部分条件允许的纳凉点还配置有电视机、无线WiFi等设施。此外，郑州市人防办联合郑州地铁集团有限公司，经充分论证和多方协调，首次在地铁开放10处纳凉点。

6月30日起，杭州市6个人防工程作为纳凉点，向市民免费开放，开放时间为每天上午9点到下午5点，计划开放两个月。

陕西西安，人防办将老旧人防工程改造为免费避暑纳凉场所，其中，纬二街纳凉中心全长400米，有两个出入口，洞内温度在18℃左右，可同时容纳400人纳凉。安东街纳凉中心自2007年开放，至今已有16年，累计接待市民150万人次。

针对近期出现的高温天气，山东省济南市9处人防工程避暑纳凉点向市民免费开放。纳凉点设置了休息区、健身区和影院，配备了休闲座椅、饮用水、报刊架等设施，为市民提供贴心服务。其中，千佛山人防工程31号口部纳凉点位于千佛山南侧山体内。据介绍，“山洞”内还增设了30多个停车位，方便纳凉市民停放车辆。

本组文/本报记者 李铁柱

统筹/孙慧丽