用再生硅修复疑难创面（创新故事）

在生活中，疑难创面治疗成本高、伤口恶化风险大、治疗费用高，对患者健康造成很大威胁。

如何解决疑难创面修复这道难题？北京幸福益生再生医学科技有限公司采用再生硅治疗疑难创面获得突破，形成了具有自主知识产权的系列技术，累计申报发明专利64项，其中授权发明专利26项，核心专利获得第二十届中国专利银奖。

再生硅这种再生医学材料外观很普通，看上去就像面粉。它的内部结构却很神奇：由无数纳米级的颗粒构成，每个颗粒表面都布满了纳米级孔洞。这些颗粒具有生物活性，遇到体液后，迅速进行离子交换，形成多孔规则网状结构。多孔规则网状结构就像火车车厢，能运输各种营养物质，促进人体营养物质（蛋白、生长因子等）聚集，增强血管修复能力。

据专家介绍，疑难创面难以愈合的主要原因，是组织受伤以后局部组织的血液供应出现障碍。难愈性创面患者的毛细血管、末梢神经被破坏以后，依靠自身很难恢复。再生硅释放的活性离子可以刺激血管内皮细胞、神经形成，协同颗粒表面的三维网状支架结构，为新生细胞搭桥铺路，促进细胞黏附、增殖，提升细胞更新速度，加快血管形成，为后续营养物质运输、疑难创面愈合提供必要条件。

专家介绍，大约70%的慢性伤口含有细菌生物膜，细菌聚集并黏附在伤口表面，会导致伤口反复感染、难以愈合。再生硅可在体液中迅速形成微碱性环境，减少、避免细菌感染造成的伤口溃烂问题。

公司研发团队负责人胡方介绍，目前这项再生硅技术的核心专利已经获得美国、韩国、欧盟的PCT（专利合作条约）专利授权，也正参与国家卫生健康委组织开展的“再生硅创伤修复技术”试点推广，将有助于缩短创伤治疗时间、减少创伤药物使用。

《 人民日报 》（ 2023年07月03日 19 版）