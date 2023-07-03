吸引年轻老师 服务老年大学（办实事 解民忧）

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青岛市积极探索老年教育新思路、新模式。为稳定师资队伍，探索采用教师派遣制聘用模式，让中青年教师安心教学，用心服务；新增无人机航拍等特色课程，丰富课程体系，满足多元需求，让老年人了解新鲜事物、会用新技术新手段，让晚年生活更加舒适、丰富。

山东青岛，前海一线，海天中心俯瞰岛城；市南老城，红瓦绿树，交相辉映，青岛市老年大学依山傍海。

教学楼内，书画班、舞蹈班、智能手机班等教室坐得满满当当，讲台前，一张张年轻面孔活力十足。“这些年，我们的教师队伍越来越年轻了，还有不少90后。”青岛市委老干部局副局长、市老年大学校长王青海说。

今年以来，青岛市积极探索老年教育新思路、新模式，有效促进教学过程科学化、规范化，课程设置适老化、个性化。

中青年老师为啥来？凭啥留？近日，记者走进青岛市老年大学一探究竟。

派遣制聘用模式

老师教学更安心

上午9点，音乐铃声飘荡在走廊，书画教室内，翰墨飘香。案桌前，学员们眼戴老花镜，伏案挥笔。

“叔叔阿姨们停一下。”讲台上，书法老师崔淼个头不高，轻声细语：“下面咱们先来欣赏元代书法家赵孟頫的作品《胆巴碑》。”说完，她一边在大屏幕上播放，一边分析讲解。

崔淼今年43岁，是一家培训机构负责人，2012年来此任教。上班第一天就闹了个小误会。

当时，车行至大门口，学校门卫走上前来：“外来人员不许入内。”

崔淼探出脑袋，连忙解释：“我是学校的书法老师。”对方一听，脖子一梗，连忙摆手：“不可能！”

“为啥？”“我没见过这么年轻的老师！”

门卫凭印象办事，让崔淼哭笑不得。那时，学校的年轻教师确实太少，除她之外，其他老师年龄均超50岁。

“这里学员8000余名，招生年年最愁的是师资不足。”王青海说。也不是没请过年轻老师，可是，年轻老师的流动性相对较大，还没结课，往往老师就走了，学校只能被动应对，要么停课，要么调班。

“老年大学的授课老师多是自由职业者，在这里兼职带课，按课时收费，课时费不高，年轻老师很难留住。”王青海解释。

老年教师于是成为主力。青岛大学退休教师孙永志今年82岁，精神矍铄，已在老年大学任教20多年。虽然工资不高，但丝毫不敢懈怠：教师后备力量不足，一个老师停下来，全校压力倍增。

老同志的热情感染着王青海，但是他也有担忧。随着老龄化社会现象加剧，老年人接受教育的愿望日益旺盛，师资力量不足怎么办？老师年龄结构偏大，身体素质能否承受教学任务？教学研究如何提升专业化水平？无人机、吉他等新兴需求项目谁来教？

一连串的问号，让王青海每天辗转反侧。思来想去，老年教育也需要人才，教师队伍稳定事关老年教育事业大计，他决定从这里破题。2019年9月，青岛市老年大学探索采用派遣制聘用模式，为优秀中青年老师解决后顾之忧，让兼职老师安心教学，用心服务。

老师待遇保障足

教学体系更系统

“崔老师，你看，这个字我怎么也写不好。”

“崔老师，这个撇是这样吗？”

课堂练习环节，崔淼一刻不得闲，但她耐心地逐一解答。任教11年，她的课备受学员们喜爱。

咽炎是老师中的常见病。有一年冬天，崔淼上课咳嗽不停。下课后，竟收到十几条消息，都是学员们发来的咽炎秘方，顿时让她感动得红了眼眶。“他们既是学员，也是长辈，我们亦师亦友，一直留在这里，也是因为这份情谊。”她说。

老年大学筛选首批派遣制老师时，9人入围，崔淼是其中之一。

派遣制老师有啥不一样？“他们有了基础工资，而且在福利待遇上也有保障。”教务负责人郭萍说。

崔淼看到合同，感到满意。她说：“学校待我不错，安心在这儿干了！”

以前一周能上几堂课，老师说了算，现在，派遣制老师需保证每周至少能上3堂课，还要参与教学教研和学校活动。

青岛市老年大学正式成立教研组，成员多半是派遣制老师，从备课到演练，教学体系逐步完善。

以前学书法，学员“点菜”老师教。但是，书法需要系统教学，东一榔头，西一棒槌，不利于领悟要领。现在上课，导课、讲评作业、传授技巧、欣赏作品，崔淼有一套系统的教学计划，基本功稳扎稳打，循序渐进。

如今，崔淼的学员中，近20人进入老年大学书画院，具备专业水准，还有不少经过培训，走上讲台，加入老年大学教师队伍。

目前，青岛市老年大学共有143名老师，其中50岁以上的102人，40—49岁的16人，40岁以内的25人。

“我得好好干，争取在这里教到退休，也来当学员。”崔淼笑着说：“到时就学古筝，我早就想好了！”

丰富课程体系

满足多元需求

来到2楼，走廊尽头，一扇木质门没挂牌子，推门而入，学员们专心致志，守在电脑屏幕前，按照计算机老师侯海宁的提示，一步步完成图片制作。

侯海宁个头高大，浓眉大眼，颇有耐心，早年学计算机专业，做过维修，对电脑基本操作很熟悉。

那时，随着时代发展，电脑、手机普及，老年人对学习使用电子产品的需求日益旺盛。青岛市老年大学顺势而为，想开设相关课程。但是，教务处工作人员直挠头，学校缺乏这方面的老师啊，都不会，谁来教？

于是，学校紧急招聘电脑老师，经过层层选拔，侯海宁脱颖而出，一干就是10年，还顺利签约派遣制，这让他吃了一颗“定心丸”。“心里踏实了，更要把课上好。”他说：“帮助老年人跟上时代的步伐，很有成就感。”

眼下，他每周有6节课，既教电脑，也教智能手机。在他的课堂上，老年人用手机打车、购物、订外卖，不在话下。“时代进步了，不学不行。这里的课程太有意思了！”一名60岁的学员说。

如今，新兴事物层出不穷，老年人个性化学习需求爆发。王青海时常思考：“新鲜事物不能落下老年人，新技术新服务对提升老年人生活质量，大有帮助啊！”他说，“但是，离开年轻人的帮助，不行。这方面的教育培训，需要大批青年人才加入进来，我们要给他们创造广阔舞台。”

去年秋季，青岛市老年大学教务处忙着招老师，新增无人机航拍、小提琴、油画等特色课程，丰富课程体系，满足多元需求。

眼下，青岛市老年大学还将服务社会融入教学内容，引导老年学员发挥优势，积极参与志愿活动、公益服务，在关爱青少年、服务文化旅游活动中，随处可见银发身影。

伴着悠扬的铃声，学员们三三两两走出校门，掏出手机，操作几下。不一会儿，一辆辆网约车停在门前，老人们挥手告别，期待下一次的相会。

《 人民日报 》（ 2023年07月03日 10 版）