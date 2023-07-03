多措并举，防范外卖食品浪费（评论员观察）

推动形成政府监管、行业自律、企业自治、社会监督、消费者参与为一体的制止餐饮浪费共治格局

通过网络订餐，如今已成为不少人的消费习惯。统计显示，截至2022年12月，我国网上外卖用户规模达5.21亿。线上点餐规模不断扩大的同时，外卖食品浪费现象也引发关注。为了享受商家的“满减优惠”，多加吃不了的食品；菜量标识不够明确，缺乏必要提醒，收到外卖才发现点多了……种种原因导致部分消费者超量点餐，使得网络订餐成为餐饮浪费的一个高发区。

防范外卖食品浪费，是制止餐饮浪费的重要环节，也是网络餐饮平台实现高质量发展的内在要求。反食品浪费法明确规定：“餐饮外卖平台应当以显著方式提示消费者适量点餐。”不久前，市场监管总局、商务部联合印发《关于发挥网络餐饮平台引领带动作用 有效防范外卖食品浪费的指导意见》，从优化餐品供给结构、强化全流程消费提醒、优化平台规则协议等方面提出10项举措。这对于充分发挥平台企业在引导适度点餐、推动“光盘行动”方面的带动作用，推动建立防范外卖食品浪费的长效机制，具有重要意义。

网络餐饮平台入驻商户较多，市场竞争较为激烈，量大价廉是常用促销手段，商户推行小份菜、小份饭、小份饮料时往往会有所顾虑。对此，此次指导意见提出，“优化平台协议规则”“建立健全商户激励机制”。一方面，平台应当科学设置起送价格、满减促销规则，避免不合理促销导致浪费。另一方面，对积极推广小份餐品的商户，可通过首页显著位置展示等方式加以激励。加强对商户的正向引导，推动商户精细管理，有利于倡导厉行节约、反对浪费的观念。

与线下消费有所不同，在网上点外卖，消费者对食物的成分、分量等缺乏直观感受，对原料、口味、制作工艺等也不一定了解。如果餐品信息过少，难以估计菜量，消费者往往会倾向于多点餐。对此，网络餐饮平台应当完善相关信息服务，进一步优化外卖餐品展示，引导商户如实准确填写餐品主要原料、口味等各项内容，多提供食品成分规格、建议消费人数等信息。完善餐品信息，强化消费提醒，有助于避免出现超量点餐的情况。

如今，消费者越来越追求吃得适量、吃得健康。在网络餐饮平台上，“半份菜”“单人套餐”“减肥餐”等关键词搜索频次比较高。许多商户也在努力把握这些消费新趋势。比如，有的餐饮企业专门开发了一人食套餐，消费者可以根据个人喜好定制套餐内容。有的推出小份菜、半份菜，甚至煎饺、烤鸭包、桂花拉糕等都可以按只出售。有效提升网络订餐供需适配性，进一步优化餐品供给结构，丰富餐品样式种类，积极使用小份餐盒、可降解餐盒，能够更好满足消费者个性化、差异化需求，也可以培养形成科学健康、物尽其用、防止浪费的良好用餐习惯。

反对餐饮浪费，离不开各方共同努力。推动形成政府监管、行业自律、企业自治、社会监督、消费者参与为一体的制止餐饮浪费共治格局，在平台、商户与消费者之间形成防范食品浪费的有效互动，在促进粮食节约的同时，也将有利于网络餐饮行业实现健康发展。

《 人民日报 》（ 2023年07月03日 05 版）