重庆脑与智能科学中心正式建成投用

图为揭牌仪式现场。 景诗雁 摄

30日，2023广阳湾脑与智能科学会议在重庆市南岸区开幕，会议聚焦“让脑智科技引领未来”主题，邀请了50余位国内外脑科学与类脑研究领域专家参加，包括来自中国科学院、中国工程院、德国科学院的院士。现场，重庆脑与智能科学中心正式揭牌。

据介绍，重庆脑与智能科学中心聚焦重大科学问题，围绕“解读脑、康复脑、调控脑、模拟脑”构建“基础理论研究—临床转化研究—类脑技术转化研究”的三位一体融合创新模式。中心下辖“六院多平台”，布局脑与智能前沿研究院、临床研究医院、脑与智能学院、脑与智能转化院、健康技术工程师研修院、交流服务综合院，推动建立科学、技术、教育、产业、医疗多功能融合的生态体系。

重庆脑与智能科学中心还将针对“觉醒睡眠系统调控认知原理”“基于觉醒睡眠稳态的意识与思维、情感与记忆的认知损伤保护”“觉醒睡眠调控认知启发下类脑智能算法”的关键科学问题，提出意识障碍、精神分裂、抑郁症、衰老、阿尔茨海默病所致的思维、情感和记忆障碍等重大脑疾病诊治策略，在具有自主知识产权的类脑智能算法和理论模型开发等脑智能转化方面取得突破。

此外，该中心组建了院士领衔的科学顾问委员会，制定百脑汇人才方案，招揽富有挑战精神、热衷原始创新的实战型人才。中国科学院院士、发展中国家科学院院士、中国神经科学学会理事长张旭在开幕式上表示，科技工作者对前沿的探索影响着未来技术发展方向，并号召脑科学科技工作者们创新闯入“无人区”。 (景诗雁)