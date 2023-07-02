中国援乌医疗队在乌干达孤儿学校开展义诊

记者6月30日从云南省卫生健康委员会获悉，乌干达当地时间6月29日，“中非携手暖童心”关爱乌干达孤儿院健康活动在乌干达穆苏里塔举行。中国第22批援乌干达医疗队在此次活动中开展健康体检、义诊，并参与捐赠健康爱心包等活动。

当日，中国驻乌干达大使张利忠陪同乌干达第一夫人珍妮特·卡塔哈·穆塞韦尼参观穆苏里塔儿童村“UWESO Masulita Children's Village”孤儿学校并接见中国第22批援乌干达医疗队队员。医疗队队员给孤儿学校的孩子们进行了现场义诊、体检活动，当日共接诊在校儿童104人次。

张利忠表示，“中非携手暖童心”关爱非洲孤儿健康活动，旨在向孩子们传递温暖和关怀，增进非洲儿童健康福祉，为推动构建新时代中非命运共同体作出贡献。此次乌干达穆苏里塔儿童村“UWESO Masulita Children's Village”孤儿院活动中，中方为孩子们进行了体检义诊、捐赠了健康爱心包等，衷心希望孩子们健康成长、快乐生活，未来成为乌干达的建设者和中乌友谊的使者。

出席活动的乌干达第一夫人珍妮特·卡塔哈·穆塞韦尼，乌干达教育部、社区发展与社会福利部、外交部代表，和当地议员等衷心感谢中方对乌干达经济社会发展提供的无私帮助和支持，愿同中方继续加强在妇女儿童、医疗卫生、教育等领域合作。(张辉 叶利民)