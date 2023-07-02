北京市政协围绕养老事业健康发展议题进行专题协商议政

6月30日，政协北京市第十四届委员会常务委员会召开第三次会议，围绕“完善养老服务相关政策，推进养老事业健康发展”议题进行专题协商议政。北京市政协主席魏小东出席并讲话。

会上，北京大学应对老龄化国家战略研究中心主任陆杰华作专题辅导报告。与会常委们围绕会议主题进行分组讨论。

据介绍，北京市政协由联合部分民主党派市委、有关区政协和专家学者组成调研组，开展座谈协商活动18次，参与政协委员401人次，在深入调研的基础上形成1个总报告和8个分报告。

报告聚焦9个方面问题，提出合理配置养老服务设施及功能、充分发挥“有为政府”和“有效市场”的作用、发挥财政资金更大效能、因地制宜推动养老助餐服务行稳致远、扩大安宁疗护服务供给、健全养老服务从业人员培养使用体系、加强科技应用助力养老服务高质量发展、加大老年人合法权益保护力度和深化京冀养老协同发展等意见建议。

魏小东表示，尊老敬老是中华民族的传统美德，爱老助老是全社会的共同责任。要深刻认识做好养老服务工作的重大意义，坚持首善标准、国际视野，立足首都实际，组织委员持续关注养老问题，深入开展调研协商，为北京建设国际一流的和谐宜居之都、老年人都能安享晚年贡献政协智慧和力量。

魏小东还部署北京市政协下半年工作。他要求，聚焦年度重点议题深入开展协商议政，充分发挥专门协商机构作用；扎实开展“各界委员齐参与，每月一题聚共识”和优化营商环境民主监督工作，把民主监督做深做实；组织好团结联谊活动，为推动新时代首都发展凝心聚力。

会议还审议通过了《政协北京市委员会专门委员会通则》，要求抓好学习培训和贯彻落实，进一步加强专委会工作制度化、规范化、程序化建设。