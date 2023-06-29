夏季儿童易腹泻 警惕“病从口入”

夏季是儿童腹泻的高发期。许多家长认为腹泻无大碍，其实并非如此。郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）小儿消化科主任许松涛在接受人民网记者采访时表示，儿童腹泻如果不及时治疗或治疗不当，还可能造成营养不良和生长发育迟缓。

“腹泻仍是我国儿童常见病及5岁以下儿童的主要死亡原因之一。”许松涛表示，儿童夏季腹泻，是指儿童发生在夏季的腹泻病，多发于每年的6至8月，多为急性感染性腹泻。消化道症状为大便性状改变，次数增多，每日3次以上；可有恶心、呕吐、腹痛、腹胀、食欲不振等症状。全身症状可有发热、烦躁、精神萎靡、嗜睡，不同程度脱水，严重者甚至会出现昏迷，休克等。

“夏季天气炎热，雨水较多，为肠道致病菌的生长繁殖提供了适宜的自然条件。”许松涛说，夏季出汗较多，大量饮水稀释了胃液也降低了局部抵抗力，而且夏季炎热，孩子往往休息、饮食不好，导致机体抵抗力下降，也易患腹泻病。另外，夏季多有瓜果、凉拌菜或冰镇饮品，稍有不慎极易造成污染，儿童食用后感染机会增多。冷凉食品进食过多、过快或腹部受凉也容易造成胃肠道的应激反应导致腹泻。同时，夏季苍蝇和蟑螂滋生，可携带致病菌传播疾病，也易导致腹泻的发生。

许松涛提示，儿童发生腹泻后，要及时补充水分及电解质。当儿童精神状态良好时，可以在家饮温开水或稀释的盐水，或自制口服补液盐。当出现上吐下泻，甚至出现口干、眼窝下陷、皮肤弹性差、口渴、肢体发凉、发热等症状时，应迅速前往医院接受治疗。

对于肠道传染病的预防，许松涛建议，最重要的是做好个人卫生及环境卫生。不喝生水，不暴饮暴食，不吃生冷食物和腐败变质、不干净的食物。生吃瓜果前要洗净，饭前便后要洗手。餐具要煮沸消毒，生熟刀板要分开。食物要新鲜，煮熟煮透，剩余食品、隔餐食品要彻底加热后再食用。提倡分餐制。同时，注意劳逸结合，增强对疾病的抵抗能力。居家要消灭苍蝇、蟑螂，保持室内外环境卫生。