孩子胖点没关系？小心吃出来的“甜蜜负担”

近日，一男子13岁得糖尿病27岁进ICU的新闻登上了热搜。有些家长觉得，孩子小时候胖点没关系，甚至还认为，吃得胖胖，才有福气。对此，浙江大学医学院附属儿童医院院长、内分泌科主任医师傅君芬提醒，孩子过于肥胖，小心糖尿病找上门。

傅君芬表示，儿童的糖尿病主要分三大类：1型糖尿病、2型糖尿病以及其他类型，如新生儿糖尿病和青少年起病的成年型糖尿病（MODY）。

她解释说，儿童糖尿病中90%以上是1型糖尿病，大多患儿发病年龄在学龄前期，其次在青春期；2型糖尿病，大多在35～40岁之后发病，因此常被认为是“成人的糖尿病”，但是随着生活条件越来越好，2型糖尿病发病已越来越年轻化，尤其是儿童2型糖尿病的发病率正在快速增长。

高血糖会对全身的血管（微血管、大血管等）造成损伤，给身体健康带来长期风险，傅君芬举例，可能会诱发糖尿病视网膜病变，导致失明、四肢因血流不畅而截肢（糖尿病足），肾脏微血管病变导致肾功能衰竭，心脏病、脑中风、少见并发糖尿病酮症酸中毒等。

“儿童2型糖尿病主要和肥胖以及不良饮食习惯有关。”傅君芬表示，引发2型糖尿病的主要原因，是体内发生胰岛素抵抗。而肥胖（特别是中央型肥胖）、高血压、高血脂等，是发生胰岛素抵抗的主要原因，所以儿童2型糖尿病大多是吃出来的。

早期识别和控制肥胖很重要，傅君芬提出，家长可以自行测量孩子的腰围和身高，两者相除，女孩10岁以前腰围身高比超过0.48，10岁以后超过0.46，男孩腰围身高比超过0.48，就应该考虑去医院做糖耐量试验，根据情况再进一步检查。

如果太胖了咋办？傅君芬提出四点建议：

一是日常采取地中海式饮食。多吃蔬菜、水果、鱼、海鲜、豆类、坚果类食物，其次是谷类，烹饪时要用植物油代替动物油，提倡用橄榄油。

二是让胰岛充分休息。一日三餐已经能够满足孩子生长发育所需的营养了，尽量不要喝饮料、最好不要加餐，特别不要吃夜宵，让胰岛可以休息足12个小时，有助于代谢健康。

三是适量运动。运动好处多，不管是有氧运动还是抗阻力运动，不仅可以强身健体、放松身心，还可以丰富孩子的生活，提醒运动45分钟后才开始燃烧脂肪，所以要保证足量的运动时间。

四是充足睡眠。睡眠对身体机能的调控很重要。人在睡眠中，体内分泌大量的生长激素，高峰时的分泌量超过白天分泌量的5-7倍，儿童最好的睡眠时间是在晚上8点半到早上6点左右。