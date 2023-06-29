人民网北京6月29日电 （记者乔业琼）夏日气温炎热，不少人喜欢麻辣食品配上啤酒饮料，解暑爽口，让人胃口大开。长春疾控微信公众号提醒广大网友，麻辣食品虽开胃，进食也要多注意。

注意食品质量安全

夏日气温炎热，较高的气温“烘烤”着人们的同时，也给微生物的快速繁殖提供了适宜的温度。麻辣食品侧重于麻辣味道，而食品腐败变质的味道极易被麻辣味道掩盖，使人难于发觉。如果不注意以下情况，有可能在不知不觉中进食问题食品，导致急性胃肠炎症。

1、一旦食品未能按照保藏要求在2-8℃环境下进行低温保存，则微生物就会急速增殖，同时在这样的环境下，食品的腐败速度也会加快；

2、散装食品即使在2-8℃环境下进行低温保存，也应在保存时限内销售完毕，未销售食品应冷冻保存过夜，第二天销售前必须彻底加热，第二天仍未销售的食品应销毁，不应继续供餐；

3、水产类即食食品，比如海藻、海带、海螺、贝壳类等，务必在充分加热后方可食用，切勿贪图一时口舌之快而在不经意间将微生物摄入体内。

注意自身健康情况

麻辣食品并不适合所有人，尤其是原本就存在肠胃不适症状或者胃肠功能较弱的人群，应避免麻辣和冰冷食品共同进食，否则极易出现消化道症状。

此外，原本有慢性胃炎、肠炎、胃溃疡以及肛肠疾病的人群，进食麻辣食品极易使原本的症状加重或恶化，如伴随冰镇啤酒饮料共同进食，则容易出现破溃出血的情况，甚至诱发不良后果。

注意适度适量进食

麻辣食品，属于辛辣刺激性食物，会引起血管扩张和器官充血，轻度的血管扩张能够加快血液循环，对人体健康不仅无害反而略有益处，但如果长期大量吃辛辣食物，人体某些腺体内部的血管会持续扩张，久而久之，某些腺体就会出现发炎肿胀的情况，进而对身体健康造成损害。

此外，辛辣刺激性食物还会刺激消化道内部的黏膜系统，少量刺激下，黏膜系统的损害可以自行修复，但长期大量的刺激下，一旦黏膜系统出现不可逆的损害，各种炎症反应也就会随之而来。