如何预防手足口病最有效？上海疾控解答

人民网北京6月29日电 （记者乔业琼）手足口病是肠道病毒感染引起的儿童常见传染病，有明显季节性，并呈现双高峰，春、夏季（4-7月）为主高峰，秋季（9-11月）为小高峰。上海疾控微信公众号发文称，上半年的手足口高发季还没结束，并提醒广大家长要及时给孩子接种疫苗。

手足口病的新“罪魁祸首”：CV-A6

手足口病的主要致病原是多种类型的肠道病毒，包括柯萨奇病毒（CV）A组4-7、9、10、16型和B组1-3、5型，埃可病毒的部分血清型和肠道病毒71型（EV71）等，其中EV71和CV-A16这两种毒株多年来一直是手足口病的主要病原体，但近年来CV-A6已逐渐成为国内外手足口病暴发的主要病原。

现有的手足口（EV71）疫苗能预防所有手足口病吗？

目前预防手足口病的EV71疫苗，可以预防由EV71病毒感染引起的手足口病，以及由它引起的其他上呼吸道感染、肠胃炎、疱疹性咽峡炎等，但对于CV-A16和其他肠道病毒感染导致的手足口病没有预防作用。

是否有必要接种EV71疫苗？

有！因为肠道病毒EV71是导致重症和死亡的主要病原。

手足口病是学龄前儿童的高发传染病，临床上分为轻症病例和重症病例，轻症患儿经对症治疗后大多数预后良好，一般在1周内痊愈，无后遗症。

少数患儿，尤其是3岁以下、EV71病毒感染的儿童，发病后可能累及呼吸系统、循环系统、中枢系统等，一旦发展为重症病死率较高。研究发现，EV71感染在手足口病重症和死亡病例中占绝大多数，分别占70.03%和92.23%。

因此，尽管接种EV71疫苗无法预防所有手足口病，但对于预防手足口病重症和死亡的发生意义重大。

EV71疫苗有效吗？安全吗？

研究表明，EV71疫苗具有良好的免疫原性和保护效果。

接种2剂次后，对于EV71感染相关的手足口病保护效果在90%以上。不同基因型毒株的免疫原性研究结果显示，疫苗株对EV71不同基因型和亚型具有交叉保护作用。接种后两年的观察结果显示，中和抗体水平和临床保护效果仍然维持在较高水平。

EV71疫苗良好的安全性在大量人群研究中也得到证实，大多数不良反应为轻度和中度，且大多数为发热、局部反应等常见不良反应，发生率均在5%以下。

宝宝多大可以接种EV71疫苗？

EV71疫苗可用于6月龄至5岁儿童，不同疫苗产品的适用年龄有所不同，以疫苗产品说明书为准。预防EV71感染所致的手足口病，基础免疫程序为2剂次，间隔1个月接种，鼓励在12月龄前完成接种为最佳。由于5-11月龄婴儿获得的母传抗体处于最低水平，而手足口病在1-2岁为发病高峰，因此建议≥6月龄的儿童尽早接种EV71疫苗，越早接种越好，以发挥最佳保护作用。

对于5岁以上儿童，暂不推荐接种。

已经得过手足口病的宝宝，还需要接种吗？

手足口病可由上述多种肠道病毒引起，如果宝宝并非是由EV71病毒感染引起的手足口病，或者并不清楚具体由哪一型病毒感染引起手足口病，都可以接种EV71疫苗进行预防。

EV71疫苗可以和其他疫苗一起给宝宝接种吗？

EV71疫苗属于灭活疫苗，可在不同部位与其他疫苗同时接种。

接种EV71疫苗后如需接种其他疫苗，无特殊时间间隔要求。

EV71疫苗属于非免疫规划疫苗，若与免疫规划疫苗接种时间冲突，仍应优先保证免疫规划疫苗的接种。

有这些情况，请慎重考虑接种

已知对 EV71 疫苗任何一种成分过敏者不得接种，发热、急性疾病期患者及慢性疾病急性发作患者暂缓接种。

如有下列情况，应在接种前慎重考虑：

一是患有血小板减少症或者出血性疾病者，肌肉注射本疫苗可能会引起注射部位出血。

二是正在接受免疫抑制治疗或免疫功能缺陷的患者，接种本疫苗产生的免疫应答可能会减弱。接种应推迟到治疗结束后或确保其得到了很好的保护。但对慢性免疫功能缺陷的患者，即使基础疾病可能会使免疫应答受限，也应推荐接种。

三是未控制的癫痫患者和其他进行性神经系统疾病（如格林巴利综合征等）患者，应慎重考虑是否接种该疫苗。

四是其他禁忌和慎用情况，可参考疫苗说明书。