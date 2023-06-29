防止“虫”从口入 做到这三点很重要

人民网北京6月29日电 （记者乔业琼）生牛肉、猪肉、羊肉中含有寄生虫，可通过消化道感染人体。防止“虫”从口入，上海疾控微信公众号近日发布提示，不要食用不熟的肉类及其制品，厨房加工肉类做到生熟分开，饭前便后勤洗手。

情况一：猪带绦虫（链状带绦虫）

食入含猪带绦虫的幼虫（猪囊尾蚴）的猪肉（俗称“米猪肉”），可引起猪带绦虫病。猪带绦虫的成虫寄生在人的小肠中，成虫白色带状，全长2-4米，有节片，可引起消化不良、腹痛、腹泻或者便秘等症状。

如食入猪带绦虫虫卵，或是该虫成虫孕节因反胃呕酸逆流入胃内可引起猪囊尾蚴病（猪囊虫病），其危害更大，可在全身各部位寄生引起病变，还有可能进入脑内。

情况二：牛带绦虫（肥胖带绦虫）

吃了含牛带绦虫的幼虫（牛囊尾蚴）的牛肉可引起牛带绦虫病。

感染该虫3个月后即会在小肠内发育为成虫，成虫乳白色，呈扁平带状，虫体分节，可出现体重减轻、腹痛、食欲减退及肛门四周刺痒等症状，还会出现贫血、肠梗塞等并发症。

情况三：刚地弓形虫

该虫寄生于细胞内，随血液流动，到达全身各部位，破坏大脑、心脏、眼底，致使人的免疫力下降，患各种弓形虫病。

弓形虫的感染大多数是通过食物摄入，吃生肉或者半生不熟的肉，尤其是现代人喜食半生的牛排、刷肥牛羊肉等是城市人群重要的感染途径之一。屠宰或者运输工作的工人接触生肉或生内脏后，铲屎官们接触猫的粪便后，如果没有清洁双手就进食也很危险。

弓形虫病影响全球人口高达30％。孕妇如果在怀孕期间感染弓形虫，虫体可通过胎盘传给胎儿，从而导致流产、早产、畸胎等，对优生、优育影响较大。免疫力低下的人可出现明显症状。

情况四：旋毛虫

在哺乳动物间广泛传播，吃了未煮熟的猪肉、羊肉等可感染引起旋毛虫病。其成虫和幼虫分别寄生于人的小肠和肌细胞内。感染者可引起恶心，胃灼热，消化不良和腹泻，以及幼虫移行症。若未及时治疗，可在发病后数周死亡，病死率约为3%。

情况五：肉孢子虫

人因食入未熟或生的肉类而感染，虫子侵入肠壁细胞，引起人类肉孢子虫病，可出现食欲减退、腹痛、腹泻、恶心、呕吐等消化道症状。人肌肉肉孢子虫病临床表现与寄生部位有关。