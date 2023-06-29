北京疾控提醒高温作业人员 谨防职业中暑

人民网北京6月29日电 （记者乔业琼）近日，多地发布高温预警。北京疾控微信公众号提醒广大高温作业人员，谨防职业中暑。

什么是高温作业？

在职业卫生领域，高温作业指在劳动过程中工作地点平均湿球黑球温度（WBGT）指数≥25℃作业。WBGT是一个综合评价人体热接触负荷的测量指标，其综合了高气温、热辐射、空气湿度对人体的影响，单位也用℃表示。

高温作业岗位主要有哪些？

干热型作业

作业场所的特点是气温高、热辐射强度大，而相对湿度较低。如冶金工业的炼焦、炼铁、轧钢等车间；机械制造工业的铸造、锻造、热处理等车间；陶瓷、玻璃、搪瓷、砖瓦等工业的炉窑车间；火力发电厂和轮船的锅炉间等。

湿热型作业

此类型作业岗位特点是气温和湿度高，而热辐射强度不大。如印染、缫丝、造纸等工业，潮湿的深矿井内作业等。

夏季露天作业

即高温自然气象条件下进行的作业。典型的作业如港口、码头货物搬运的物流业从业人员、建筑业户外作业人员、室外线路安装的电力行业从业人员、快递人员、环卫人员等。除了受到太阳的直接辐射外，还受到周围二次热源（如高温的地面和物体）的加热作用。

什么是中暑？

高温作业中，人体体温调节、水盐代谢、消化、神经、泌尿和循环系统会出现生理功能的改变，当这些变化超过人体可承受的限度时，则会带来不良影响，导致急性热致疾病，即中暑。

中暑有哪些表现？

先兆中暑

在高温环境下工作一定时间后，出现头晕、头疼、四肢无力、口渴、多汗、心慌、胸闷等症状，体温正常或略有升高（一般不超过38℃），可伴有面色潮红、皮肤灼热等，即为先兆中暑。经休息后症状可缓解。一旦中暑发生，根据症状可分为热痉挛、热衰竭和热射病（包括日射病）。

热痉挛

由于高温环境下大量出汗，体内钠、钾过量丢失所致，表现为全身肌肉痉挛及剧烈疼痛，以腓肠肌最为明显；痉挛一般呈对称性，时而发作，时而缓解。常发生于初次进入高温环境工作或运动量过大时大量出汗且仅补水者，及时处理后，一般可在短时间内恢复。

热衰竭

指在高温作业环境下从事体力劳动或体力活动，出现以血容量不足为特征的一组临床综合征，如多汗、皮肤湿冷、面色苍白、恶心、头晕、心率明显增加、低血压、少尿，体温常升高但不超过40 ℃，可伴有眩晕、晕厥，部分患者早期仅出现体温升高。如得不到及时诊治，可发展为热射病。

热射病（包括日射病）

常见于高温高湿环境下进行高强度训练或从事重体力劳动者，多数患者起病急，少数有数小时至1天左右的前驱期，表现为乏力、头痛、头晕、恶心、呕吐等。典型症状为急骤高热，体温高达40 ℃及以上，皮肤干热和不同程度的意识障碍，严重者可引起多器官功能障碍，常可遗留神经系统后遗症。

发生了中暑怎么办？

避免中暑的重要一步也是第一步：脱离中暑环境。先兆中暑时应及时将患者运送至阴凉通风处，补充水分和盐分，短时间休息后症状即可消失。

对于中暑确诊者必须立即脱离高温作业环境，移至阴凉处，并保持通风；解开衣袖，用多种方式帮助患者身体散热，如用冷水或稀释的酒精帮患者擦身并持续扇风，也可用冷水淋湿的毛巾或冰袋、冰块放在患者头部、颈部、腋窝或大腿根部腹股沟处等大动脉血管部位，帮助患者散热。

如果中暑者清醒，没有恶心呕吐，可以喂其喝淡盐水或者运动饮料，也可适当服用人丹、十滴水、藿香正气水等中药。如果症状没有减轻，应立即拨打救助电话，送到医疗机构进行治疗。

职业性中暑属于国家法定职业病范围，发生职业性中暑需要首先进行工伤认定；治疗病情稳定后，如果遗留有影响劳动能力的后遗症，应当再申请进行劳动能力鉴定。职业性中暑的诊断参见《职业性中暑的诊断》(GBZ 41-2019)。

如何有效预防中暑？

保证充足睡眠，有规律地生活和工作。高温天气下从事户外工作的人群，合理安排工作时间，应轮换作业、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间，减轻劳动强度，放慢速度，减少高温时段室外作业。另外需采取有效防护措施，随身携带防暑药品及含电解质饮料或凉水。

饮食宜清淡，少食高油脂的食物，避免不易消化的食物给身体增加额外的负担。但也要注意，增加优质蛋白质食物的摄入以补充高温作业的能量消耗。此外，增加蔬菜、水果的摄入，以补充汗液中丢失的维生素。

当出现头晕、恶心、口干、迷糊、胸闷气短等症状时应高度重视，立即到阴凉处休息，喝一些凉水降温，病情严重者应立即到医院治疗。

高温作业人员工间需适量饮水，少量多次饮用。工间按作业温度和强度适量饮水，也可按出汗量补充，宜选择淡盐水。当出汗量＞3L/天时，宜补充电解质-碳水化合物饮品。水或饮品的温度以10 ℃左右为佳。推荐少量多次饮用，每次200ml-300ml。