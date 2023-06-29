北京卫健委：传染病报告发病数有所下降 呼吸道传染病为主要病种

人民网北京6月29日电 （记者孙红丽）北京市卫健委官网28日公布今年第25周（6月19日至6月25日）疫情周报：本市法定传染病报告发病数较上周有所下降，呼吸道传染病为主要报告病种，占报告数的86.3%。

2023年第25周全市共报告法定传染病19种7859例，死亡5例。报告病例数居前5位的病种依次为：新型冠状病毒感染、其它感染性腹泻病、手足口病、病毒性肝炎和梅毒，共占法定传染病报告发病数的95.6%。

手足口病是一种儿童常见传染病，以发热、口腔粘膜疱疹或溃疡、手、足、臀等部位皮肤出疹为主要特征。北京市卫健委提醒，良好的卫生习惯是预防手足口病的有效措施：

1.儿童在触摸公共物品后、接触唾液及呼吸道分泌物后、如厕后、进食前、以及家长及看护人在加工食品前、更换尿布或处理被粪便污染的物品后，应用清水和洗手液或肥皂正确洗手，至少洗20秒。

2.避免接触患病儿童，避免与患病儿童共用餐具、毛巾或其他个人物品，防止交叉感染。

3.保持家庭环境卫生，居室要经常通风，勤晒衣被。对日常接触频繁的物品表面（台面、门把手）、孩子的玩具进行定期清洁和消毒。

4.婴幼儿使用的奶瓶、奶嘴及儿童使用的餐具使用前后应充分清洗、消毒；婴幼儿的尿布要及时清洗、曝晒或消毒。不要让儿童喝生水、吃生冷食物。

5.手足口病流行期间不宜带儿童到人群聚集、空气流通差的公共场所。6.接种EV71疫苗可有效预防EV-A71感染引起的手足口病和其他相关疾病，鼓励儿童在12月龄前完成全程接种。