高温有风险！近期中暑相关病例增幅明显

人民网北京6月29日电 （记者孙红丽）据北京市卫健委网站消息，截至6月22日，北京本月份已出现了9个“高温日”。近期，北京120急救转运中暑相关病例增幅明显，尤其是一些热门景区周围，中暑发生率较往年增多。

中暑有哪些表现呢？高温引起的中暑主要有先兆中暑、轻症中暑、重症中暑三种。先兆中暑主要表现为患者大量出汗，感到头晕眼花、四肢无力、心慌气短、注意力不集中，在离开高温环境进入阴凉通风的环境时，短时间可以恢复正常。轻症中暑患者除了有先兆症状外，还会伴有发热，出现早期循环功能紊乱，出现面色潮红、大量出汗、皮肤灼热等症状，甚至发展到四肢湿冷、面色苍白、心跳过速、皮肤干皱等。高温中暑不仅会造成人体各器官系统的直接损害，还可能会导致一些神经系统后遗症。

对于中暑患者的急救，主要有以下三步：第一步是转移，要迅速将其抬到通风、阴凉、干爽的地方，远离高温环境。第二步是降温，使其平卧并解开衣扣，用扇子扇风或电扇吹风，涂抹清凉油，加速散热，也可用冷水给患者全身擦浴，持续进行物理降温。第三步是补液，在患者有意识时，可补充一些水分。推荐少量多次饮水，切不可快速大量饮水，以免造成电解质紊乱，引起不良后果。一般经过以上急救，先兆或轻症中暑患者可逐渐恢复正常。

重症中暑又分为热痉挛，热衰竭和热射病三种，其中热射病最为严重，是一种死亡率较高的致命性急症，以中枢神经系统症状和高热为主要表现，患者可能会出现散热困难、头痛、头晕，甚至昏迷等危险表现，除了体温升高还会产生许多不可逆的反应，必须尽快就医。在高温高湿度环境下进行体力劳动、剧烈运动者，年老体弱或本身就患有慢性疾病的老年人都是热射病的高危人群。需要提醒的是，一些老人长居室内，因生活习惯不愿意吹空调，又紧闭门窗不想让热风吹进室内。在这样的封闭环境中，温度、湿度均相对较高，很容易发生中暑导致严重后果。

北京120提示，高温有风险，避暑有方法。在高温天气里，无论白天还是傍晚，尽量不要直接暴露在户外劳作、运动、游玩；在室内环境，适时打开空调电扇，确保安全是第一位；对先兆和轻度中暑患者及时进行科学的现场急救，能够缓解症状，促进恢复；发现重症中暑患者，必须立即送医院诊治，第一时间拨打120，切莫延误救治时机。