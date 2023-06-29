国产水果，为好生活再加点甜（探访“水果大国”消费新趋势（下））

近期，国内樱桃陆续上市。图为6月6日，游客在河北秦皇岛市海港区杜庄镇一果园采摘樱桃。

新华社记者 杨世尧摄

每年6-7月是国内蓝莓成熟高峰期。图为6月9日，村民在山东省临沂市沂南县苏村镇蓝莓园装运蓝莓。

尹 君摄（新华社发）

时值盛夏，果品集中涌市，正是一年中尝鲜的好时节。一茬一茬果子吃下来，细心的消费者会发现一些变化：山东产的大樱桃，脆甜爆汁很是饱满；云南产的蓝莓，个头和新鲜度都不错；陕西产的猕猴桃，到家也能即食了……这些过去是进口“唱主角”的精品果类，如今有了越来越多国产选择。

实际上，中国是全球最大的水果生产和消费国。当国产水果逐步走向品质化路线，也意味着消费者能获得更多优质优价的水果，尝鲜时间也更长了。这是如何实现的？水果产业发展之路未来在哪儿？本报记者带您体验水果从田间到餐桌的旅途。

餐桌上

国产水果表现抢眼

“印象中金贵的蓝莓，现在价格越来越亲民。”老李负责一家五口的饮食采购，蓝莓是他菜篮子的常客。他发现，最近一些商超的蓝莓价格降到了7.9元一盒（每盒125克），贵的也不过30元两盒，家人的“蓝莓自由”更有保障了。稍加留意，他还发现，这些蓝莓大多产自云南，论口感、个头和新鲜度，不输进口。

不仅仅是蓝莓，谈到口感好的小品类水果，过去常常是国外进口，但今天，从红提、蜜橘、樱桃、猕猴桃到芒果、荔枝、火龙果，几乎每种前面都能加上一个响当当的中国地名。这对中国消费者来说，往往意味着货架上更长的尝鲜时间、更加亲民的价格。

比如，随着国内蓝莓产业化栽培，蓝莓鲜果从南到北、从温棚到大田渐次成熟，上市时间从3月一直持续到10月。6-7月国内蓝莓成熟高峰期，鲜果均价每千克为30-40元，而每年11月到翌年2月的进口蓝莓市场均价为每千克66-80元。

国产水果迈向新品种、高品质，在销售终端体现得非常明显。海南希源生态农业股份有限公司是一家从事热带、亚热带水果种植与销售的企业，近年来，公司引进培育“新奇特优”果蔬品种，为市场供应了燕窝果等不少国产新品。“我们有一家长期合作的大型零售商反馈，大概10来年前，他们销售的水果90%是进口，现在国产水果比例占到30%以上，而且占比还在扩大。”海南希源生态农业股份有限公司副总经理刘承鑫说。

在业内人士看来，这种变化不是刻意为之，而是国内水果产业整体提升的结果。“国产水果的品牌化、规模化发展，七八年前就在行业内不断被提出和践行了，但是农业做起来需要时间，这两年才有越来越多显性成果被消费者直接感知到。”淘宝买菜农业技术与产品孵化中心负责人翟舒嘉说。

蓬勃的市场需求是行业转变的直接推手。

中国是全球最大的水果生产和消费国。根据中国果品流通协会发布的《2022中国果品产业发展报告》（以下简称报告），2021年中国水果总产量约3亿吨，“从现有数据分析来看，果品供应总量非常充足，而且品种丰富，可以说是天天有果，季季有果。”中国果品流通协会副秘书长李焕玲说。

不过，中国水果人均消费量还有很大提升空间。报告显示，2019年中国人均水果消费量为56.4千克，与发达国家105千克的水平仍有较大差距。

与此同时，供给和需求之间的结构性矛盾突出。2021年全国水果进口总量达700多万吨，同比上涨超10%。“进口一方面补充了国内水果品类和季节的不足，另一方面是满足国内消费者对高端、高品质水果的需求。”李焕玲说。高品质需求，恰恰也是国产水果未来的增长点。

田野里

小品类水果品种丰富了

海南首批国产榴莲即将迎来“树上熟”——这则消息让许多人为之振奋，意味着中国消费者将第一次吃到中国产的榴莲，打破了多年来外界认为“中国种不了榴莲”的印象。

在海南希源农业的种植园里，1300亩猫山王榴莲也开始挂果，但现在还是“养树”的阶段，要真正品尝到猫山王榴莲的鲜果，消费者还需等待些时日。为保证水果的新鲜度，进口水果往往都是在不成熟的情况下被采摘，经过漫长的运输，口感和品质都要打折扣。长期以来，中国市场上进口的猫山王榴莲更是只有冻果而非鲜果，让刘承鑫对这片榴莲果园很是期待。

让消费者尝鲜，背后需要付出不少努力。“实际上，国内尝试种榴莲已经有近70年历史了，最近这几年才真正种植成功。”刘承鑫说，不同的土壤环境，水、肥用量，病虫害治理等工艺都不同，需要相当长时间才能突破技术壁垒。即便现在，公司榴莲育苗存活率也只能达到80%，“不是看见机会就能拿下的”。

但中国巨大的榴莲消费市场，还是让许多从业者无法割舍。报告显示，2021年，榴莲进口量在中国进口水果中排名第二，达80.8万吨，同比上升40.2%；进口金额高居第一位，为41.2亿美元，中国进口榴莲99.9%来自泰国。“我们观测到，榴莲在国内市场3年复合增长率超30%，消费潜力实在太大了，整个产业的价格和收益也非常可观。”京东超市热带水果采销负责人胡立说。

再以蓝莓为例，国际蓝莓组织发布的数据显示，2021年全球蓝莓种植面积达到23.54万公顷，中国以近7万公顷的种植面积成为全球最大的生产国，超过美国、智利和秘鲁。蓝莓在中国并非传统的食用水果，但在消费需求带动下，目前中国有20多个省级行政区进行蓝莓产业化种植。国内外蓝莓产业领军企业如美国怡颗莓、澳大利亚Costa和中国的鑫荣懋，都在中国鲜食蓝莓主产区云南进行了大量投资。

翟舒嘉从事农业科技十几年了，她感受到，水果行业最大的变化是更多着眼于消费者的需求，从这一点出发，撬动行业从种植到销售的各个环节，带动国产水果的崛起。

从全国来看，报告显示，2021年全国水果总面积12808千公顷，较上年增加。与此同时，苹果、梨等传统水果的面积有所调减，樱桃、猕猴桃、草莓等小品类水果面积则不断扩大。“从市场表现来看，新品种价格好、高品质价格优、大品牌价格高，低端、低品质的大路货价格低，优质优价、低质低价的趋势越来越明显，价格差距进一步加大。”李焕玲说，果品转型升级的重要方向，是优化产业布局，大力推进品种培优、品质提升。

路途间

采后处理运输正在上台阶

在陕西省武功县，一片片茂密的猕猴桃果园迎来果子膨大期，猕猴桃正是长个头的时候。“早熟品种翠香9月就能成熟，随后各品种陆续跟上，鲜果期持续到11月初。再加上冷库保鲜的部分，市场上猕猴桃鲜果能一直供应到来年5月。”陕西绿益隆农林发展有限公司负责人刘晓峰介绍，绿益隆拥有1800亩的猕猴桃果园，而这两年最大的变化，是园内产出的所有猕猴桃全部实现即食，即果品进入零售端时即可食用，消费者无需再等待猕猴桃后熟的过程。

“即食猕猴桃很好地保证了消费者体验，现在市场上仍然是供不应求，只要生产出好果，几乎都不愁卖。”刘晓峰做了20多年猕猴桃生意，在他看来，“即食，正是破解猕猴桃产业发展瓶颈的钥匙，有助于从种植端到采后处理各个环节的规范与提升。”

猕猴桃是呼吸跃变型水果，一般采后需要低温贮藏和后熟转化才能食用，但长期以来，中国猕猴桃采后保鲜技术和即食供应与产业强国仍有较大差距。数据很能说明问题：中国是全球最大的猕猴桃生产国，报告显示，2020年猕猴桃产量占全球50%以上，远超排第二、三位的新西兰（14.2%）、意大利（11.8%），与此同时，中国也是全球第一大猕猴桃进口国，每年从国外大量进口优质果品。

“三四年前，我们关注到进口即食猕猴桃在中国销售得非常好，但国内几乎没有能与之竞争的产品。”翟舒嘉说，基于对消费端的判断，阿里数字农业开始在国内寻找优秀产地，共同培育推广即食猕猴桃。

这当中，最大的改变就是催熟技术。以往猕猴桃采后一般只经过简单的处理就上市，几乎是“保证不烂”就行，但翟舒嘉和团队想做到：消费者买回家的猕猴桃硬度和甜度刚好，正是最佳的食用窗口期。“以此为目标，我们根据不同销售渠道倒推，确定从采摘、运输到仓库的每一个环节上，猕猴桃应该是哪个状态，需要怎样的环境和温度。”翟舒嘉说。

刘晓峰还担任武功县猕猴桃协会会长，他感受到，有了更好的收益、更明确的标准，当地整个产业的面貌也不一样了。去年，做到即食供应后，当地产的翠香猕猴桃地头价每斤高出0.5元-1元。不用愁销路，更多种植户钻研技术，扩大规模化种植，确保产出好果子。现在，刘晓峰最关心的，是保证果园输出稳定，“规模化种植、标准化生产、稳定的输出，这是产业的未来之路。”刘晓峰说。

猕猴桃从田间到餐桌的中间旅途，也代表着中国水果产业发展普遍面临的问题。近年来，中国水果生产快速发展，但水果采后处理和深加工方面仍停留在初级水平。以冷链流通来说，报告显示，中国果蔬的冷链流通率仅为35%，腐损率为20%-30%，而美国、日本等国家果蔬冷链流通率在95%以上。

但不少业内人士认为，品质稳定、持续供货、价格合理——消费大市场对果品的需求，正持续推动着产业的规模化、标准化。在中国这个全球最大的水果生产和消费市场，国产水果，一定能不断为消费者的“水果自由”加点甜。