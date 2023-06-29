在欧洲自行车展现场，参观者在了解最新的自行车车型。

本报记者 张慧中摄

第三十一届欧洲自行车展日前在德国法兰克福举行。作为全球规模最大的自行车展之一，本届展会以“你好，未来”为主题，吸引了全球超过1900家参展商，集中展示了自行车行业的最新产品、创新发展和前瞻趋势。

在德国博世公司展台，电动自行车防抱死制动系统（ABS）受到关注。这款电动自行车ABS系统基于汽车标准，不仅可以防止前轮抱死，避免自行车在沥青或砾石路上打滑，其智能后轮升力控制还能降低急刹车时翻车的可能性。良好的安全性能，让这一产品获得今年的“欧洲自行车奖”。据博世公司统计，ABS系统每年可帮助减少大约29%的电动自行车事故。此外，用户还可以下载博世公司的应用程序，在智能手机上实时查看电动自行车的续航里程等信息。

本届展会上，主办方还设立了货运专区，用于展示货运自行车产品及拖车配件等。记者在展会上了解到，配备小型拖车的货运自行车正成为短途出行的替代绿色交通工具，日益受到欧洲年轻家庭的青睐。数据统计网站Statista今年4月发布的一项调查显示，在18岁—34岁的欧洲民众中，有12%—13%的受访者对电动货运自行车感兴趣，绿色骑行正成为时尚。荷兰约翰尼·洛克公司展出的一款电动货运自行车“电动货运巡洋舰”比传统车型重量更轻、更加节能。此外，为方便儿童乘坐，该车型的拖车部分加装了网状防水材料座椅，并配有五点式安全带，以更好保障乘车安全。

本届展会上，中国企业带来的新产品也受到广泛关注。在雅迪展台，一款名为“创新者”的电动自行车成为一大亮点。这款车外形小巧，折叠收纳后的体积仅为0.27立方米，方便携带和停放。据展台负责人介绍，在加速模式下，这款车的续航里程约为40公里；在节能模式下，续航里程能达到80公里，可以更好满足城市通勤者的骑行需求。凤凰自行车展台重点展示了电动自行车产品，其中一款货运自行车产品也吸引不少参观者驻足体验。

轻型化、更安全、更环保的自行车出行日益受到欧洲民众的青睐。据介绍，2022年欧洲电动自行车销量同比增加近9%。德国自行车行业协会常务董事布尔克哈德·史多克表示，电动自行车已成为欧洲民众日常出行的重要组成部分。

（本报德国法兰克福电）

《 人民日报 》（ 2023年06月29日 14 版）