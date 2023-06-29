傍晚，71岁的成都市民李朝林又一次开始了在四川省体育馆跑道上的慢跑，汗水浸湿了他的衣服，但他并未减速，表情也很轻松。

住在四川省体育馆附近的李朝林及家人平时就喜欢运动健身。“老伴晚上也会来锻炼，到体育馆的空地上跳广场舞。”李朝林说，两人已经养成了每天锻炼的习惯。一到晚上，老伴去跳舞，自己去跑步。

锻炼结束，李朝林分享起自己的健身故事。“前几年，我和老伴帮女儿带孩子，那时候忙得不行，光顾着买菜做饭照顾孩子。”李朝林回忆，长期缺乏运动让两人的身体大不如前。“老伴几年前做了手术，术后体重轻了十来斤。”李朝林说，随着年纪增长，老两口愈发意识到健康的重要性，于是开始琢磨着通过运动健身改善身体状况。“为了我们的老年生活质量高一些，是时候开始锻炼了。”

在得知成都推行全民健身，四川省体育馆全天免费对市民开放后，他带着老伴来到这里跑步、打球。“四川省体育馆不仅免费，服务还特别好。我们反映了‘乒乓球满地跑’的问题，第二天场馆就安排上了挡网，打球舒心多了！”李朝林说。

四川省体育馆免费开放，让李朝林和周边居民有了运动健身的好去处。“我们有乒乓球、跑步、广场舞群，大家都是运动爱好者。”李朝林兴奋地向记者展示微信里的不同健身群，他和老伴每天都来这里锻炼身体。“不仅晚上睡得香，身体也越来越好。”李朝林说，“现在的生活太幸福了！家门口就能健身。”

乒乓球场地周围喝彩声不断，健身器材区的人们一边锻炼一边聊天，健身步道上结伴散步的居民有说有笑……市民在四川省体育馆里尽情挥洒运动激情，享受健身乐趣。

《 人民日报 》（ 2023年06月29日 16 版）