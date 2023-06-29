西藏大骨节病至今无新发病例

本报拉萨6月28日电 （记者徐驭尧）记者从西藏自治区卫健委了解到：截至目前西藏已发现的大骨节病患者全部得到相应救治，大骨节病区全部达到消除标准。2021年以来，西藏进一步加大大骨节病患者救治救助工作力度，投入经费3500余万元用于大骨节病患者救治工作。

大骨节病是一种儿童和青少年发生的地方性、变形性骨关节病。党的十八大以来，西藏全面启动实施地方病防治攻坚行动，采取发放儿童营养包、改水换粮、易地育人、移民搬迁、强化监测、救治救助等综合防治措施，大骨节病高发流行态势得到有效遏制，2018年至今无新发病例。

西藏多措并举、有力有序推进大骨节病患者救治救助工作。在摸清底数环节，在援藏医疗专家的帮助下，对全区54个病县（区）登记及有病情线索的患者，进行逐个核查甄别，为后续患者救治、管理和预防控制工作奠定了坚实基础。在救治环节，组建救治专家组，精准制定救治方案。在经济保障方面，西藏自治区财政厅、医保局加强大骨节病患者救治资金保障工作。民政部门将因患大骨节病造成家庭经济严重困难的，按单人户纳入城乡最低生活保障范围，为民政救助对象中的1600余名大骨节病患者兑现各类救助资金约312万元。

《 人民日报 》（ 2023年06月29日 10 版）