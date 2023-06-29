增加照护资源 减轻带娃负担（办实事 解民忧）

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近年来，我国积极开展普惠托育服务专项行动，加快建设普惠托育服务体系。作为第一批全国婴幼儿照护服务示范城市的江苏省南京市，不断扩大普惠托育服务供给总量，对现有普惠托育机构给予托位补助、育婴师培训补助，加快托育服务行业专业人才培养，不断满足广大婴幼儿家庭的需求，探索幼有所育的新路径。

随着三孩生育政策的实施，“谁来带娃”成为很多家庭面临的难题，普惠托位供给不足、托育价格居高不下等备受关注。调查显示，目前我国3岁以下婴幼儿人数超3200万，每年新增1000万左右，城市中超过1/3的家庭有托育需求。

近年来，我国积极开展普惠托育服务专项行动，加快建设普惠托育服务体系。今年3月，国家卫生健康委、国家发展改革委命名第一批全国婴幼儿照护服务示范城市，江苏省南京市是其中之一。

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，南京市聚焦民生工作难点堵点，全力解民忧、纾民困、惠民生。在托育工作方面，以“医育融合、普惠为民”为主线，从“家庭照护、社区照护、单位照护、机构照护”等方面全面发力，不断满足广大婴幼儿家庭的需求。

近日，记者随国家卫生健康委来到南京，采访调研当地发展普惠托育的探索与实践。

扩大普惠托育服务供给总量

整体而言，我国群众期待的质优价廉的托育服务供给仍然不足。如何扩大普惠托育服务供给总量，满足就近入托的愿望？

“南京优先支持发展普惠托育，提出到2025年力争实现‘一区一街镇一普惠’。”南京市卫生健康委副主任王静说，通过打造园区办托、校企合作、单位自办等多元化托育服务模式，鼓励社会力量进入托育市场，在扩大供给方面取得了一定成效。

在南京市建邺高新区研发总部园托育园活动室，小朋友们正在老师的陪伴下做游戏，欢快的笑声此起彼伏。这是南京首家面向产业园区企业的公建公办托育园。

建邺高新区集中了7万多年轻人创新创业，幼儿托育成为双职工家庭的刚性需求。去年5月，这家由产业园区和公办幼儿园联合打造的托育园落地，由建邺高新区管委会负责整体策划、投资建设、统筹协调。

“家里有两个娃，老人的精力也不够，所以把大宝送到了这里。”园区某企业职工张雨薇说，托育园距离自己上班地点只有300米，接送非常方便。“楼上工作，娃放楼下”的模式，解决了不少像张雨薇这样双职工家庭的带娃难题。

“今年以来，我们从保育管理、师资力量、餐食品质等方面进行了全面提档升级，将进一步保障托育服务质量。托育园项目二期计划9月开园，到时托位将增至140个。”建邺高新区管委会企业服务部部长王元春说。

走进高淳区阳江镇小水滴托育中心，园内游乐设施、草坪、种植园地等功能分区丰富多样。该中心依托幼儿园建设，建成开业后实行普惠价格，进一步减轻了周边农村婴幼儿家庭养育负担。正值离园时间，家住阳江镇保城村的赵娟下班后来接孩子回家，“孩子在这儿待了半年，不仅自主吃饭更积极，还经常学到一些新词语，让我很惊喜。”

截至2022年底，南京市共建成市级托育综合服务中心1家，区级托育综合服务中心1家，市、区级婴幼儿早期发展指导中心13家、街道指导站46家，社区亲子室557家和托育机构728家，中央普惠项目18家，省级普惠项目36家，市级普惠项目72家。全市可提供托位约4.3万个，每千人口托位数3.9个。

让更多有需要的婴幼儿家庭托得上、托得起

目前，在大部分城市，公办托育机构较少，民办机构仍是托育服务的主体，由于托育机构房租和人力运营成本较高，托育价格居高不下是普遍难题。

让更多有需要的婴幼儿家庭托得上、托得起，背后少不了政府的投入和支持。

在江北新区产业技术研创园内的抚育安托育中心，作为江北新区人才引进项目入驻，不仅为园区及周边企业员工提供全日托、计时托和延时服务等婴幼儿照护服务，普惠价格更受到家长的欢迎。

“园区为我们实行了免租的政策，在申报为省市级普惠托育机构后，还获得了省普惠一次性补助、市普惠的托位补助，水电享受居民价格政策。”抚育安托育中心负责人说，在各类政策和补贴的扶持下，抚育安的托育费用远低于同等级其他托育机构。

围绕“房、人、资金”等关键环节，近年来，南京通过财政补贴、购买服务、提供场地、减免租金、税费优惠等多种措施，采取公建民营、公助民办等多种形式，引导普惠托育机构收费更亲民。

在南京市栖霞区，尧化、八卦洲、西岗3个街道指导站采取公建民营模式，场地、设施都由街道投入，委托公办幼儿园进行管理；通过“校企合作”，南京审计大学金审学院在校内开设育儿园，与大学校园环境共享、师资共享，学院每年免租金、免水电费30多万元；高淳区政府将原行政用房无偿划拨给区妇幼保健院，区财政专项拨款用于改造区托育综合服务中心，目前可供托位140个，全日托服务收费每月1480元……

据了解，南京市每年投入2000万专项资金，对现有普惠托育机构给予托位补助、育婴师培训补助等，并出台了普惠托育机构评估标准、一次性奖励办法，鼓励新增纯公办普惠托育机构。“要充分发挥政府的主导作用，进一步健全对各类托育机构的支持力度，帮助托育机构把运营成本降下来，把收托价格降下来。”王静说。

保障专业度和安全性，让家长托得安心放心

托育服务的专业度和安全性受到很多家长的关注。家住江北新区的90后市民夏祎告诉记者，以前尝试过请育儿嫂，因专业度不高或不合适等频繁更换育儿嫂后，宝宝变得害怕胆小，因此很看重托育机构的专业性。经过对比，她选择了自己工作园区内开设的普惠托育机构，“看到宝宝得到专业照护，作息也更加规律，我很安心。”

让家长托得安心放心，南京市大力发展医育结合服务，加快托育服务行业专业人才培养，全面提高照护服务水平。

在位于南京市妇幼保健院内的南京市示范托儿所，教学区域宽敞明亮，不少小朋友在室外活动区做游戏。“我们重点引导孩子们感受社会化知识和技能，满足孩子们每天2小时的户外活动。同时依托妇幼保健院的优势，注重医教结合，定期开展儿童保健活动。”南京市示范托儿所所长金宇红说。

围绕“医、养、教、保”，南京市逐步将各级妇幼保健机构打造成市、区托育综合服务中心，为托育机构提供职前培训、职后培训、安全培训等服务。

“0—3岁是儿童早期发展的关键阶段，需要全社会的多元共育。”南京市妇幼保健院儿童保健科主任童梅玲表示，去年底妇幼保健院正式挂牌设立南京市托育综合服务中心，负责医育结合模式下的养育照护、托育服务和托育服务人才队伍培训等工作，并针对家长开展多种形式的养育照护技能指导与培训，让科学育儿理念走进更多家庭。

让家长托得安心放心，还要加强监管。南京市搭建了智能化管理平台，对婴幼儿家长、托育机构进行动态、实时服务，所有机构全部纳入平台管理，可以进行全角落视频监管；并在官网公布备案机构名单、在“我的南京”APP上发布位置和简介，让有需求的家长，足不出户即可了解托育机构的基本情况。

《 人民日报 》（ 2023年06月29日 10 版）