加强基本民生保障和养老服务 促进残疾人事业全面发展

新华社济南6月28日电 6月25日至27日，国务委员谌贻琴在山东调研民政和残疾人工作，强调要结合开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入贯彻落实习近平总书记关于民政和残疾人工作重要指示精神，加强对困难群众救助帮扶，加快养老服务发展，完善残疾人社会保障和关爱服务体系，不断织密织牢民生兜底安全网。

谌贻琴先后来到青岛市、济南市，深入街道和社区，实地调研康复大学、养老服务中心、社区服务中心、长者食堂以及残疾人服务机构、特殊教育职业学院等，了解社会救助、养老服务、老年助餐、助残服务等情况。她指出，要加快健全分层分类的社会救助体系，创新发展服务类救助，用好信息化手段，切实兜住兜准兜好基本民生底线。统筹发展养老事业和养老产业，鼓励社会力量参与，拓展居家和社区养老服务，多渠道增加老年助餐等服务供给，进一步增强老年人获得感、幸福感。

谌贻琴强调，要始终对残疾人格外关心、格外关注，加强残疾人基本民生保障、职业技能培训和就业创业，发展重度残疾人托养服务，加快康复等人才培养，提升残疾人公共服务水平，积极促进残疾人事业全面发展。

《 人民日报 》（ 2023年06月29日 03 版）