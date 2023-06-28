中消协“慧眼计划”升级 可直接为消费者提供真假鉴别服务

人民网北京6月28日电 （记者崔元苑）据中国消费者协会（以下简称“中消协”）微信公众号消息，6月28日起，中国消费者协会“慧眼计划”将直接为消费者提供品牌真假鉴别服务，后续将通过网络向全国消费者提供远程鉴别服务，打通消费维权真假鉴别难的堵点，推进知识产权保护，维护消费者合法权益。

据介绍，中消协“慧眼计划”于2022年3月4日正式启动，旨在通过与品牌方、专业鉴别机构等合作建立商品真伪鉴别机制，为各级消协组织调解消费者投诉以及开展消费监督工作提供支撑。为进一步加强对消费者的服务，结合中消协2023年“提振消费信心”年主题，“慧眼计划”由原来支持专业维权工作扩大到直接面向消费者提供免费鉴别服务。

据介绍，本次开放的鉴别服务的范围主要涉及消费者对品牌真假非常关注的鞋类、美妆、钟表、箱包、配饰等高价值的商品。消费者通过扫描中消协提供的二维码，可获得免费鉴别券，按照操作流程及要求的提示，上传商品必要部位（如商标、铭牌、拉链等）的照片，品牌鉴别支持单位将根据相关图片为商品真假鉴别提供技术支持，并向消费者提供初步鉴别报告。

中消协提醒广大消费者，“慧眼计划”所涉及的鉴别服务，目前为第三方鉴别方式，作用是帮助消费者改变信息不对称的难题，阻断侵权假冒商品的再次交易，避免购买后被动维权。由于是线上鉴别，目前的鉴别结论仅作为消费时的参考，如果消费者进行后续维权，则需要程序及条件更为严格的鉴别。

中消协表示，对于鉴别服务中发现的重要线索，将进行汇集并移转有关部门处理。