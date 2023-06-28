开封后的果汁能喝一天吗？上海消保委测评预包装果汁、鲜榨果汁

人民网北京6月28日电 （曹淼）天气渐热，又到了畅饮果汁消夏解暑的季节。开封后的果汁能喝一天吗？为此，上海市消保委微信团队分别选取了20款鲜榨和预包装的果汁，涵盖了苹果、鲜橙、西瓜、椰子等常见水果，委托上海市源本食品质量检验有限公司对这些果汁产品的菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌进行了检测。

结果发现：采用浓缩复原和NFC工艺的果汁，即预包装果汁，在开封喝过2小时、4小时内，无论是菌落总数，还是大肠菌群的数量都在国家标准规定限量范围内。而在开封6小时后，只有一款西瓜汁和一款橙汁的菌落总数超过国家标准规定的最小限量，其余的都在安全范围内。没有开封过的果汁在环境中存放6小时菌落总数和大肠菌群都是在国家标准规定限量范围内。

以鲜水果压榨工艺的果汁，即鲜榨果汁，在开封喝过2小时后，有的菌落总数就已经超过国家标准规定限量，最高的一款梨汁达到了1500000CFU/mL，那些没超过限量的鲜榨果汁，菌落总数也随着时间大量繁殖，开封喝过4小时、6小时后，大部分鲜榨果汁的菌落总数超过了国家标准规定限量的范围，增长速度最快的一款西瓜汁在开封6小时后菌落总数与开封2小时数据相比增长了近586倍。

开封2小时、4小时后的鲜榨果汁的大肠埃希氏菌都在标准规定限量范围内，但有不同程度的增长，最高的一款西瓜汁在开封6小时后达到了430CFU/mL。

检测发现，未开封的鲜榨果汁在环境条件下存放，菌落总数和大肠埃希氏菌数也随时间倍增，有部分存放2小时就超过国家标准规定限量的范围。

上海市消保委提醒，从这次检测总体结果来看，市面上果汁的卫生很安全，可以放心买安心喝。但是，在喝果汁时，应重视外包装上的饮用时间提示。

调查发现，近四成消费者没有注意果汁饮料包装上的饮用时间提示。在问及“一些果汁饮料会在外包装上注明‘在XX小时内喝完’的提示，您注意过吗？”的问题时64.8%的消费者表示注意过，35.2%表示没有注意过。而这些表示没有注意过果汁饮料包装上时间提醒的消费者中一瓶果汁喝一天的比例也更高。

检测机构建议大家在选购果汁、喝果汁时注意：无论是预包装果汁还是鲜榨果汁应尽快饮用，鲜榨果汁最好在2小时内喝完。