世界无烟日：吸烟危害大 中医戒烟有妙招

5月31日是世界无烟日。烟草危害是世界最严重的公共卫生问题之一，吸烟是慢性呼吸疾病、癌症、心脑血管疾病及糖尿病等众多疾病的罪魁祸首，同时二手烟对健康的伤害也很大。

“我国每年100多万人因烟草失去生命。”福建中医药大学附属人民医院呼吸科副主任叶玲在接受人民网记者采访时介绍，吸烟导致呼吸系统疾病。吸烟损害肺部结构、肺功能和呼吸道免疫系统功能，引起多种呼吸系统疾病。烟草燃烧时会释放38种有毒化学物质，如焦油、一氧化碳、尼古丁、二恶英和刺激性烟雾等。焦油对口腔、喉部、气管、肺部均有损害。据统计吸烟的人60岁以后患肺部疾病的比例为74%, 而不吸烟的人60岁以后患肺部疾病的比例仅为4%。

吸烟导致心脑血管疾病。吸烟会损伤血管内皮功能，导致动脉粥样硬化改变，使血管腔变窄，动脉血流受阻，引发多种心脑血管疾病，吸烟还会影响心脑血管疾病的其他危险因素，产生协同作用。有充分证据说明，吸烟可以导致动脉粥样硬化、冠状动脉粥样硬化性心脏病、脑卒中、外周动脉疾病，吸烟量越大，吸烟年限越长，疾病的发病风险越高。有证据提示，吸烟可以增加高血压发病风险。

吸烟导致癌症。烟草烟雾中含有至少69种致癌物，当人体暴露于这些致癌物中时，致癌物会引起体内关键基因发生永久性突变并逐渐积累，正常生长调控机制失调，导致恶性肿瘤发生。有充分证据说明，吸烟可导致肺癌、喉癌、膀胱癌、胃癌、宫颈癌、卵巢癌、胰腺癌、肝癌、食管癌、肾癌等，吸烟量越大，吸烟年限越长，疾病的发病风险越高。有证据提示，吸烟可以增加急性白血病、鼻咽癌、结直肠癌、乳腺癌的发病风险。

吸烟导致糖尿病。吸烟使拮抗胰岛素的激素分泌增加，影响细胞胰岛素信号转导蛋白的合成，抑制胰岛素的生成，长期吸烟还可引起脂肪组织的再分布，上述因素均可增加胰岛素抵抗。有充分证据说明，吸烟可以导致2型糖尿病，吸烟量越大，起始吸烟年龄越小，吸烟年限越长，发病风险越高。吸烟可以增加糖尿病大血管和微血管并发症的发生风险。

“戒烟可明显降低吸烟相关疾病的发病风险，并改善预后。”叶玲表示，近年来，我国控烟效果显著，吸烟率有明显下降，但我国吸烟人数仍较多。尽管很多人已经认识到吸烟的危害，但戒烟痛苦的过程往往让许多戒烟者半途而废。

“尽管戒烟后会出现一些戒断症状，但这是与烟瘾战斗的余波。戒断症状在戒烟最初14天内表现最为强烈，之后逐渐减轻消失，持续时间为1个月左右。”叶玲提示。

叶玲表示，中医通过针刺、耳穴、中药等方法，可达到辅助患者戒烟的效果。耳穴戒烟，取肺和气管炎耳穴，隔日1次针刺，一般2至5次显效。贴药戒烟，取食用味精、肉挂、丁香各等分，研细。每次取0.5克，用医用凡士林调成膏状，或加少许白酒做成药饼，贴敷于合谷、甜味穴，外用胶布固定，24小时后取下，连贴2至3次。