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转发这份减压手册，助力考生轻装上阵

2023年05月31日08:52 来源：人民网

编者按：2023年高考进入倒计时，千万考生将迎来人生大考。高考的压力不言而喻，过度紧张、焦虑、恐慌等情绪，可能会影响考场发挥。考生如何缓解压力，轻装上阵？这6点建议请查收。

把关专家：海军军医大学附属长征医院医学心理科主任柏涌海

编辑/设计：乔业琼、任丹妮（实习生）

(责编：乔业琼、高雷)




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