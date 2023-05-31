加强医疗保障基金使用常态化监管

新华社北京5月30日电 近日，国务院办公厅印发《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》（以下简称《意见》）。

《意见》指出，医保基金是人民群众的“看病钱”、“救命钱”。加强医保基金使用常态化监管，对保障医保基金安全运行、提高基金使用效率、规范医疗服务行为、减轻群众看病就医负担具有重要意义。要全面贯彻落实党的二十大精神，加快构建权责明晰、严密有力、安全规范、法治高效的医保基金使用常态化监管体系，坚决守住医保基金安全底线。

《意见》提出三方面政策措施，主要内容包括：

一是明确各方职责。强化医保行政部门监管责任，加强对医保经办机构医保协议签订、履行等情况的监督。强化对定点医药机构纳入医保基金支付范围的医疗服务行为、医疗费用，以及参保人员医保基金使用情况等方面的监督。强化医保经办机构审核检查责任，建立健全业务、财务、安全和风险管理制度，做好服务协议管理、费用监控、基金拨付、待遇审核及支付等工作。强化定点医药机构自我管理主体责任，建立健全与医保基金使用相关的内部管理制度，合理、规范使用医保基金。强化行业部门主管责任，各部门要按照职责分工，落实相关监管责任。强化地方政府属地监管责任，地方各级人民政府对本行政区域内医保基金使用常态化监管工作负领导责任，要统筹区域内各部门资源，形成监管合力，为医保基金使用常态化监管工作提供有力保障。

二是做实常态化监管。明确要用好飞行检查、专项整治、日常监管等监管手段，成体系地推进基金监管工作。创新监管方式，强化智能监控和大数据监管应用，构建事前提醒、事中审核、事后监管全流程的技术防线。完善社会监督，健全医保基金举报投诉机制，落实举报奖励制度，持续开展典型案例曝光，强化警示震慑，调动全社会参与基金监管的积极性。

三是健全完善制度机制。明确要进一步完善监管制度机制，强化协议、行政、司法综合运用，破解各类监管难题。建立健全激励与约束并重的监管机制，更大激发医疗机构规范使用医保基金的内生动力。推进信息互通共享，加强行政执法和刑事司法事前、事中、事后的有效衔接。对涉嫌违纪和职务违法、职务犯罪的问题线索及时移送纪检监察机关。建立健全信用管理制度，明确对失信机构和人员的惩戒措施。建立异地就医跨区域监管工作机制，落实就医地和参保地监管责任。建立健全重大事项处置机制，加强对地方的督促指导。

《意见》要求，各地区各部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分认识加强医保基金使用常态化监管的重要意义，加强组织领导，细化目标任务，强化责任落实。同时提升监管能力，强化责任追究，做好宣传教育，营造良好舆论氛围。

《 人民日报 》（ 2023年05月31日 03 版）